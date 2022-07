Profesora de religión triunfa en OnlyFans en medio de críticas: "Dicen que me dirige Satanás"

Desde el lanzamiento de OnlyFans, el sitio de contenido para adultos generó mucha polémica, entre denuncias de incitación a la prostitución, el consumo de pornografía y la trata de personas.

En la actualidad se abrió un debate tras las declaraciones de una mujer cristiana que reveló que Dios acepta sus desnudos en dicha plataforma.

Nita Marie es una mujer de 46 años de edad que se ha vuelto una voz valiosa en el mundo de las redes sociales, ya que ella asegura que Dios le da permiso para su contenido, además de que lo usa para ayudar a las mujeres.

Actualmente la modelo tiene más de un millón de seguidores en Instagram y gana alrededor de 1.8 millones de dólares al año.

"Only Fans es una misión divina para motivar a mujeres y hombres a disfrutar de sus cuerpos y la sexualidad", declaró la mujer

La mujer dio a conocer que se convirtió en cristiana después de haber tenido un sueño con Jesús cuando tenía nueve años. A partir de ese momento se volvió más espiritual y aseguró que construyó una buena relación con Dios.

En este sentido, Nita Marie confesó que tanto amigos como familiares y usuarios de redes sociales la atacaron por defender su postura y que la rechazaron, por lo que preguntó a Dios si debía seguir con su trabajo.

"Me han dicho que me dirige Satanás. Dios me ha dicho que es una herramienta para que dejemos de satanizar la sexualualidad", agregó