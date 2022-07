Alerta en Estados Unidos: detectan primer caso de poliomielitis en los últimos 10 años

Este jueves 21 de julio, las autoridades de salud de Nueva York, en Estados Unidos, reportaron un caso de poliomielitis, el primero en el país en casi una década. De acuerdo con Associated Press, el caso se detectó en un adulto no vacunado que reside en el condado de Rockland, pero no detallaron su estado de salud.

La poliomielitis fue alguna vez una de las enfermedades más temidas del país, con brotes de miles de casos anuales, muchos de ellos en niños. Se trata de un virus que se transmite mediante el agua o alimentos contaminados que suele generar una parálisis que podría ser mortal si el paciente no está vacundo.

Las vacunas estuvieron disponibles a partir de 1955 y una campaña nacional de vacunación redujo el número anual de casos en Estados Unidos a menos de 100 en la década de 1960 y menos de 10 en la década de 1970, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Ya era una enfermadad erradicada

Tras confirmarse este caso, el Departamento de Salud de Nueva York pidió a todas las personas no vacunadas contra este virus que tuvieron contacto con el paciente positivo que acudan a inocularse cuanto antes. Asimismo, recordó que aquellos que ya cuentan con sus dosis contra la poliomielitis tienen menos posibilidades de contraer la enfermedad.

"La vacuna contra la poliomielitis es segura y eficaz, protege contra esta enfermedad potencialmente debilitante, y ha sido parte de la columna vertebral de las vacunas infantiles de rutina requeridas recomendadas por los funcionarios de salud y las agencias de salud pública en todo el país", dijo la comisionada estatal de Salud, la Dra. Mary T. Bassett.

Cabe mencionar que Estados Unidos declaró erradicada la poliomielitis en 1979, lo que significó que la mortal enfermedad ya no se propagaba de forma rutinaria. En ocasiones raras, los viajeros con polio han llevado la infección a Estados Unidos, y el último caso de este tipo fue en 2013.

Los niños estadounidenses todavía son vacunados contra la polio de forma rutinaria. Las autoridades de salud recomiendan cuatro dosis, las dos primeras a los dos meses y a los cuatro meses de edad. La siguiente se aplica entre los seis y los 18 meses y la última entre los cuatro y seis años, aunque AP precisa que en algunos estados requieren solo tres dosis.

