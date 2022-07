“Narcos VIP”: la banda de traficantes de alta gama que tenía en sus filas a modelos, policías y hasta instagramers

Una banda conocida como los Narcos VIP tuvo un éxito mediático entre figuras públicas y hasta en las propias autoridades de justicia en Argentina al ser reclutados por el grupo criminal por los excesos y la alta gama con la que traficaban en la ciudad portuaria de Rosario y en sus alrededores.

La operación del grupo de narcos era vender los estupefacientes en fiestas de música electrónica, principalmente. Las drogas que vendían eran fabricadas en los narcolaboratorios y las ofertaban entre dos mil y hasta en 20 mil pesos argentinos por una dosis. Las pastillas tenían imágenes desde personajes como Homero Simpson y otros logos más de la cultura popular.

Los criminales de las filas de los Narcos VIP utilizaban automóviles de lujo para acudir a las fiestas y para trasladarse en la ciudad de Rosario donde forjaron su imperio criminal, según información del medio local C5N.

Modelos, policías e influencers, involucrados

Los Narcos VIP tenían entre sus filas a modelos, tal fue el caso de la dominicana Zahina Rojas, una figura pública que participaba en campañas publicitarias quien compartió su experiencia dentro del grupo criminal con el que fue vinculada y fue de las primeras arrestadas.

Zahina estuvo detenida por 30 horas luego de que fue detenida alrededor de las 5:30 de la mañana. “Yo estaba dormida, a mi casa entraron. Yo pensaba que era una amiga, cuando me quiero levantar ya tenía a cinco tipos armados. A las 7:00 de la mañana me llevan supuestamente para declarar”.

“No sé por qué… a drogas peligrosas y me encierran. Yo ni sabía que iba a ser encerrada por una investigación por antecedentes. Me dicen, ‘esta es una órden de allanamiento, ‘tenés armas’ -no, ‘tenés drogas’ -no. ‘Mirá que si me estás mintiendo es peor’”, declaró la modelo dominicana.

“Estaba sola con mi perro. La verdad fue un momento bastante tenso”, aseguró Zahina Rojas, quien al ser cuestionada sobre si conocía a Rodolfo Bomparola, hermano de la diseñadora Evangelina Bomparola, con quien se le relacionó sentimentalmente tras una afirmación de la esposa del narco, Viviana Vitali, la modelo respondió: “No sí ella tenía estás dudas, no, nada que ver… Nunca tuve una relación así, ni iba por ese lado”.

Asimismo, un policía, Leandro Miranda, hijo de Walter Miranda, exjefe de la corporación que encabezó a la policía 10 años atrás, era parte del grupo criminal, y tras su captura el pasado febrero, desató que comenzara la investigación que derivó la desarticulación definitiva de los Narcos VIP.

Junto con Miranda, otros dos uniformados fueron vinculados al grupo criminal, uno de ellos, Nicolás Balzi era conocido como uno de los principales dealers de drogas en las fiestas electrónicas y era instagramer, con el cual estaba relacionada su novia, una influencer en Instagram conocida como Julieta Valenzuela. El otro vinculado fue identificado como Emilio Tisera alias “Emi Trix”.

“Emi Trix” se encargaba de dotar con grandes cargamentos de droga al resto de los policías para su venta en las fiestas.

Los involucrados, así como un presunto revendedor fueron detenidos por la Policía Federal, quienes decomisaron pastillas de éxtasis, cristal de MDMA y ketamina, así como armas de fuego.

La investigación llevó al arresto de 10 personas, siete argentinas, dos bolivianas y una dominicana, la modelo publicitaria Zahina Rojas. Además, entre el grupo de argentinos apresados se encuentra Rodolfo Andrés Bomparola, hermano de la diseñadora de ropa Evangelina Bomparola, indicó el gobierno de Argentina.

