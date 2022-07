Los escándalos de Hunter Biden, el hijo del presidente de EU

En días recientes un nuevo escándalo ha salpicado a la familia del presidente estadounidense, Joe Biden, quien ya ha enfrentado duras críticas por las acciones de su hijo Hunter Biden, de 52 años.

El hijo de Biden ha estado involucrado en situaciones que han afectado la imagen del actual presidente de ese país, entre las que destacan sus nexos con una empresa ucraniana y cheques que emitió con enormes sumas de dinero para contratar acompañantes ucranianas.

Excesos y negocios turbios; los escándalos de Hunter Biden

Uno de los escándalos de Hunter Biden llegó cuando se descubrió que el hijo del presidente presuntamente escribió cheques a una mujer ucraniana, cuyas transacciones fueron marcadas como actividad sospechosa, según revelan documentos.

En aquella ocasión, los mensajes de texto del iPhone de Hunter también mostraron que había cheques escritos a mano disfrazados de servicios médicos, pero en realidad eran para pagar un servicio de acompañantes con prostitutas de hasta 20 años de edad. Además, el sitio donde Hunter Biden contrato el servicio tiene entre sus trabajadoras a mujeres con nombres ucranianos.

Los videos y las imágenes muestran a Hunter ayudando a transportar a esas mujeres a través de las fronteras estatales para pasar una noche con él, lo que podría ser un posible delito federal. Todo este material está en manos del FBI desde 2019.

Además de su relación con mujeres ucranianas, Hunter se vio envuelto en una polémica que lo relacionó con una empresa que extrae gas natural en Ucrania. Según las investigaciones, el hijo del presidente habría apoyado en 2014 al gobierno ucraniano tras recibir sanciones por parte de Rusia. Asimismo, se le acusó de mover influencias para que la empresa se posicionara en la administración de Barack Obama.

Hunter Biden junto a su padre, Joe Biden. Foto: REUTERS

Tras darse a conocer la información que vinculaba a Hunter Biden con esta empresa ucraniana, el medio estadounidense New York Post publicó un artículo en que supuestamente se confirmaría que Joe Biden, sí conocía a los empresarios ucranianos con los que negociaba su hijo Hunter.

El texto llamado "Smoking-gun email reveals how Hunter Biden introduced Ukrainian businessman to VP dad" señala que Hunter Biden habría dejado en 2019 una computadora en un taller de reparación en Delaware, ciudad natal de Joe Biden, y que -al no reclarmarla- el dueño del negocio hizo respaldo del disco duro.

Ahí encontró un correo electrónico dirigido a Hunter Biden en el que el empresario Vadym Pozharskyi, asesor de la junta de Burisma Holding -una empresa que extrae gas natural en Ucrania- le agradecía por haberle invitado a DC y por presentarle a su padre en 2015, cuando era vicepresidente de Estados Unidos.

Luego de publicar esta historia, el informe fue censurado en Facebook y Twitter, diciendo que había dudas sobre su validez.

Sigue leyendo

¿De qué trata el polémico artículo sobre Joe Biden que censuraron Facebook y Twitter?