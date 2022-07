"La doctora estaba durmiendo": mamá denuncia negligencia en la muerte de su hijo discapacitado

A través de redes sociales una madre denunció que su hijo, quien tenía una discapacidad por daño neurológico a causa de un cuadro de meningitis, falleció luego de que el personal de la salud se negara a atenderlo en un hospital de la ciudad de Itatí, en Argentina.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, su hijo sufría desde los 6 meses de edad, las secuelas que le había dejado la enfermedad. Por ello, cuando se descompensó, la mujer llamó al hospital para pedir una ambulancia, la cual nunca llegó a su domicilio.

"Nunca atendieron mis llamados, así que lo envolví en una frazada, lo cargué y fui caminando hasta allá", narró la madre del menor ante medios locales.

La mujer denunció que al llegar al hospital su hijo no recibió atención debido a que los médicos estaban durmiendo. "Cuando llegué, todo estaba cerrado, tuvimos que golpear las manos muchas veces para que nos atendieran", dijo "Le pregunté por el médico de guardia porque mi hijo no estaba bien, pero me respondieron que la doctora estaba durmiendo", comentó.

El menor tenía una discapacidad por daño neurológico. Foto: Especial

Posteriormente, la madre del menor fallecido detalló que una enfermera salió a decirle que regresara al día siguiente, después de las 8:00 horas, ya que a esa hora recién podría encontrar al médico que siempre atendía a su hijo enfermo.

"Volví a mi casa y mi hijito lloraba, pero nunca supe qué era. Él no hablaba, solo decía ‘mamá’ y golpeaba las manos para comunicarse", recordó la madre.

Finalmente comentó que su hijo murió en sus brazos debido a que no recibió atención médica oportuna. "¿Cómo es posible que una médica duerma en su guardia y cuando se la necesita te manda a tu casa? ¿Quién responde por la muerte de mi hijo, que pudo ser evitada?", cuestionó la mujer.

Tras darse a conocer los hechos, la policía abrió una investigación para determinar su hubo negligencia; la muerte del menor será investigada como “supuesto homicidio culposo”.

Sigue leyendo

Papá pensó que dos adolescentes le robarían el auto y les disparó; sus hijos iban a bordo