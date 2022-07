Joaquín fue al estadio para apoyar a su equipo pero una balacera terminó con su vida | VIDEOS

Nuevamente la violencia se apodero de una cancha de fútbol, en esta ocasión los hechos se registraron en un estadio de Argentina, donde se jugaba el clásico entre Luján y Leandro N. Alem. Víctima de las agresiones, un joven llamado Joaquín Coronel, de 18 años, resultó herido y falleció por un disparo.

El partido donde se registraron hechos violentos se realizó en el estadio Municipal de Luján y a los 14 de minutos de haber iniciado el juego comenzaron las agresiones; por lo que el árbitro Nicolás Kresta interrumpió el partido y posteriormente decidió suspenderlo de forma definitiva cuando se reportaron disparos.

Además de Joaquín, otras seis personas ingresaron a hospitales de la zona con heridas de bala, resultado de la violencia que se vivió en el estadio. De acuerdo con testimonios, un automóvil Peugeot 308 color blanco, donde viajaban barras de Alem, pasó por la puerta del Estadio Municipal de Luján abriendo fuego contra quienes se encontraban en el lugar.

Luego de registrase el ataque, los familiares de Joaquín Coronel relataron cómo fueron las últimas horas con vida de su hijo y dieron detalles de los hechos violentos que enfrentó el joven de 18 años.

"Mi pareja me muestra un video y me dice que era Joaquín. Ahí salí corriendo al hospital. Cuando llegué lo estaban operando. La operación duró casi cuatro horas, cuando salió lo llevaron a terapia y los médicos me dijeron que la bala le comprometió los intestinos, el páncreas. Lo lastimaron todo a mi pobre negro", aseguró el padre de Joaquín.

El hombre agregó que a su hijo "le gustaba ir a ver a Luján", y que le arrebataron la vida sin sentido. Por su parte, la madre de la víctima mortal dijo que su hijo "cayó en la puerta de la cancha, del lado de afuera. El tiro lo tiene en el estómago, y no se lo pudieron sacar... Estaba tan delicado que cuando lo levantó la ambulancia, tuvo tres infartos".

Joaquín falleció por un disparo. Foto: Especial

Finalmente, los padres de Joaquín esperan que las autoridades hagan justicia en memoria de su hijo, quien falleció las primeras horas de este lunes, debido a un disparo de arma de fuego en la caja torácica.

Cabe señalar que por el momento no hay detenidos por el atentado y se busca identificar a los autores del violento ataque.

