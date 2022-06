"No son drones": Marines de EU desmienten al gobierno; confirman presencia de OVNI en costa de California | VIDEOS

Los marineros a bordo de una flota de buques de guerra de la Marina de Estados Unidos que navegaban frente a la costa sur de California en julio de 2019 fueron testigos de un enjambre de objetos voladores no identificados (Ovnis) que estuvieron sobrevolando la zona durante varias horas. Este fenómeno se repitió varias veces durante el siguiente mes y fue documentado.

Los jefes de la Marina han tratado de explicar el incidente, y el Subdirector de Inteligencia Naval dijo que estaba "razonablemente seguro" de que los objetos eran drones. Sin embargo, muchos de los que vieron ese incidente, no están de acuerdo, ya que aseguran que las “naves” poseían capacidades inexplicables mucho más allá de los drones tradicionales.

“Todavía no sabemos qué eran exactamente estas naves. Pero sean cuales sean, sus habilidades y presencia por sí solas representan un grave problema de seguridad nacional y no deben descartarse de plano", aseguró el documentalista Jeremy Corbell, en una entrevista para el diario ingl??s The Daily Mail.

El año pasado, el cineasta publicó vídeos de los incidentes de buques de guerra que incendiaron las redes sociales. Los vídeos, verificados por el Pentágono, mostraban objetos parpadeantes flotando sobre los barcos de la Marina de los Estados Unidos en el Océano Pacífico al oeste de San Diego.

Pese a testimonios y pruebas, gobierno dice que no son unidades extraterrestres

La Marina sugirió que las naves eran "sistemas aéreos no tripulados al estilo Quadcopter" y probablemente provenían de un buque de carga cercano registrado en Hong Kong.

Corbell mencionó que tiene "decenas" de relatos de la tripulación, investigadores y funcionarios informados que dicen que el buque de carga fue descartado, que la naturaleza y el origen de las naves aún se desconocen, y que volaron de maneras que avergonzarían a la tecnología militar de estados unidos, por lo que "no son drones".

Según las fuentes de Corbell y los propios documentos de la Marina publicados en virtud de la Ley de Libertad de Información (FOIA), las capacidades de estas naves incluían flotar a altitudes de hasta 6 mil metros, volar durante más de cuatro horas, viajar largas distancias en un vuelo y ser aparentemente inmunes a la tecnología anti drones.

