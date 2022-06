"Como si fuera la primera vez": Ella suele despertar sin memoria, pero su amoroso novio siempre le recuerda quién es

Esta vez la ficción se volvió realidad. Tal como ocurre en la comedia romántica "Como si fuera la primera vez", protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrimore, una mujer inglesa de 29 años despierta de vez en cuando sin memoria desde hace cuatro años, por lo que su prometido, en un verdadero acto de amor, debe recordarle quiénes son.

En 2018, Chloe Barnard se encontraba en un bar de Leicestershire con su novio James Cavill. La joven fue al baño y cuando regresó no reconocía a nadie, ni a su propio prometido, porque dijo que tenía 16 años. De hecho, pensó que era amigo de su padre y que éste la había abandonado con él, por lo que lo acusó de pedófilo, pero aún así la calmó y le pidió que subiera al auto.

"Me preguntó si sabía quién era y le dije que no, así que me dijo que era mi pareja, entonces le dije que no y que yo tenía pareja -porque pensé que estaba con mi ex-, así que se salió de el auto y yo me encerré por dentro mientras llamaba a mi mamá (...) Mi madre me explicó que él era mi pareja y luego vino a buscarme", contó la chica al diario británico Mirror.