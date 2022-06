Mujer envía nota de auxilio al pedir una hamburguesa y consiguen detener a su agresor

Vita Alari, un trabajador de una plataforma estadounidense de pedido y entrega de alimentos preparados en línea, está acostumbrado a leer las solicitudes especiales de los clientes enviadas en aplicaciones de entrega de alimentos, desde agregar más condimentos a los alimentos, hasta no olvidar los cubiertos.

El domingo pasado, Alari, de 47 años, y un colega que trabajaban en el turno de la mañana recibieron un pedido de hamburguesa con queso alrededor de las 5:00 am. No obstante, la mujer que hizo el pedido en realidad no anhelaba una hamburguesa, era un grito de auxilio, según Alari y el restaurante abierto las 24 horas en Nueva York.

Alari y su compañero de trabajo tardaron un par de minutos en descifrar el mensaje, que parecía haber sido escrito a toda prisa, dijo Alari a The Washington Post. Pero por lo que pudieron deducir, la mujer quería que llamaran a la policía y enviaran oficiales a esa dirección lo antes posible.

“Por favor, llame a la policía, no lo haga obvio”, decía el mensaje debajo de las “instrucciones adicionales” de Grubhub.

Ambos repartidores tomaron medidas. Simultáneamente llamaron a la policía ya su jefe para denunciar el incidente.

“Era algo que solo se ve en la televisión”, dijo Alari. “No creo que nadie bromee sobre algo así, así que tan pronto como lo vimos, lo tomamos en serio”.

Alrededor de las 6:20 am, la policía llegó a la dirección y arrestó a Kemoy Royal, de 32 años, quien fue acusado de 2 cargos de violación, 2 cargos de estrangulamiento y encarcelamiento ilegal, entre otros delitos graves, según un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York por correo electrónico.

La policía dio a conocer que Royal había sido acusado en relación con el intento de violación de otra mujer el pasado 15 de junio, 4 días antes de que la otra mujer hiciera la orden de Grubhub.

Royal debe regresar a la corte el próximo viernes, hasta ahora permanece bajo custodia. Un juez fijó su fianza en 25 mil dólares.

