Joven de 24 años vuela las redes al presumir a su esposa 37 años mayor; están listos para tener un hijo juntos

Cheryl y Quran McCain quieren demostrarle al mundo que no hay edad para amar y para formar una familia. Ella tiene 61 años y él 24; actualmente están casados y aseguran valorar la idea de tener un bebé juntos, pese a todas las duras críticas y comentarios que reciben cada día en sus redes sociales.

De acuerdo con el diario The Sun, Cheryl conoció a Quran en el año 2012 cuando el joven de entonces 15 años era empleado en el restaurante de comida rápida de su hijo Chris en Georgia; sin embargo, perdieron el contacto y volvieron a reencontrarse hasta el 2020 cuando él la vio trabajando como cajera en una tienda.

En ese momento, él no dudó en acercarse e invitarla a salir. Luego de un año el joven le pidió matrimonio a Cheryl, quien es madre de 7 hijos de entre 41 y 29 años, y tiene en total 17 nietos.

La pareja, quien en redes muestra lo feliz, unida y divertida que es, dice estar lista para dar el siguiente paso en la relación: convertirse en padres, ya sea por adopción o mediante un vientre sustituto, pues por la edad de Cheryl, ya no es candidata para cargar un bebé en el suyo.

"Ahora queremos tener una familia junta. Él siempre ha querido tener hijos y yo quiero ser la madre de su hijo", dijo la mujer mayor. "Por supuesto, debido a mi edad, tendremos que conseguir un sustituto o adoptar, lo cual estamos investigando", agregó.

La pareja ya ha comenzado a comprar cochecitos y demás juguetes para bebés. "La gente dice que soy egoísta y demasiado mayor para ser madre ahora, pero no me preocupa no estar aquí para cuidar al niño", dijo Cheryl. Asimismo, dejó saber que su familia estaba completamente de acuerdo y que sus 7 hijos la ayudarían a cuidar del bebé.

