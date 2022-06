¿El Papa Francisco renunciará? Problemas de salud y viajes pospuestos aumentan rumores sobre su dimisión

Los rumores sobre la posible dimisión del Papa Francisco como máximo jerarca de la Iglesia Católica han aumentado en las últimas semanas, sobre todo después de que apareciera en silla de ruedas y utilizando un bastón debido a problemas en la rodilla derecha y a su edad.

Y es que la semana pasada el Sumo Pontífice, de 85 años, canceló un viaje que haría el próximo mes a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur debido a que todavía tiene malestares.

Además, varios han comenzado a cuestionarse incluso si Francisco podrá viajar a Canadá a finales de junio, como lo tenía previsto, pues se le ha visto haciendo algunas muecas de dolor durante sus apariciones en público. Al respecto, El Vaticano ha dicho que esta visita sigue en pie.

Asimismo, a los medios internacionales también le llamó la atención que Francisco anunciara “una inusual reunión para nombrar nuevos cardenales” que se llevará a cabo el 27 de agosto, mes en que hay vacaciones en El Vaticano.

Durante este encuentro que tendrá lugar en un par de meses, el máximo jerarca de la Iglesia Católica nombrará a 21 nuevos cardenales, de los cuales 16 tienen menos de 80 años y serían elegibles en un próximo cónclave para elegir al sucesor del primer Papa argentino, cuyo nombre es Jorge Mario Bergoglio.

Incluso, un día después del gran evento, se sabe que Francisco visitará la tumba de Celestino V, el primer pontífice que dimitió en el siglo XIII, en L'Aquila, lo cual se sumaría a las supuestas señales que está dando el religioso sobre una posible renuncia debido a su edad y su salud.

El Papa Francisco ha enunciado varios discursos sobre el valor de los ancianos. Foto: Pablo Esparza

¿El Papa puede renunciar?

El hecho de que un Papa “renuncie” no era algo común en El Vaticano, pues vale recordar que aunque era algo que todos esperaban -por ejemplo- en el caso de Juan Pablo II, este anunció que no estaba bien de salud en 1993 y no fue sino hasta 2005 cuando falleció que dejó el lugar.

Sin embargo, el sucesor del llamado “Papa viajero”, el alemán Benedicto XVI, fue quien abrió la puerta para que los Sumos Pontífices puedan dimitir, cosa que hizo en 2013 para luego dedicarse a la oración y al retiro espiritual. Actualmente tiene 95 años, es Papa Emérito y vive en un monasterio en la Santa Sede.

“Bajo Juan Pablo II, el progreso de la enfermedad era muy visible, hubo preguntas durante años y "también había a menudo noticias falsas (…) Con Benedicto XVI, fue más bien la debilidad de la edad la que progresó y lo llevó a la renuncia, de forma gradual", dijo a AFP el padre Federico Lombardi, quien fuera director de la sala de prensa de El Vaticano.

Aunque Francisco ha hablado varias veces en tono de burla sobre su salud o la posibilidad de renunciar, los rumores sobre esta posibilidad han aumentado en los últimos meses. Y es que vale recordar que en 2021 lo operaron del colon, además de que padece ciática crónica y que se le tuvo que extirpar parte de un pulmón en su juventud.

Sin embargo, otros piensan que la cancelación del viaje a África y el llamado para ordenar a nuevos cardenales solo son una coincidenciam mas no las señales de que estaría próximo a dimitir, sobre todo después del discurso que enunció el pasado 15 de junio durante la audiencia general desde la Plaza de San Pedro.

El Sumo Pontífice centró su catequesis de ese día en los ancianos y cómo a pesar de sus limitaciones por salud y edad, pueden y deben servir a sus comunidades, por lo que es muy importante no alejarlos.

“De mayores no podemos hacer lo mismo que hacíamos de jóvenes. El cuerpo tiene otros ritmos y debemos escuchar el cuerpo y aceptar los límites. Todos tenemos, también ahora yo tengo que andar con el bastón", dijo el miércoles.

En este sentido, ACI Prensa, una reconocida agencia de noticias católica con sede en Lima, Perú, afirmó que este discurso fue una respuesta del máximo jerarca católico a los rumores sobre una posible renuncia.

