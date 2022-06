Circula nuevo video de Vladimir Putin "temblando": aumentan rumores sobre su estado de salud

La salud del presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha sido tema de conversación desde que entró al poder, sin embargo, los rumores sobre supuestas enfermedades de consideración han aumentado a raíz de la invasión a Ucrania, la cual ya lleva poco más de tres meses y medio.

Supuestas fuentes cercanas al gobierno han dicho a medios de comunicación que el mandatario de 69 años habría recibido diagnósticos de Parkinson, demencia o cáncer en el estómago, la sangre y la tiroides; sin embargo, el Kremlin se ha encargado de desmentirlos en reiteradas ocasiones.

El pasado domingo, el presidente ruso encabezó una ceremonia para otorgarle el Premio Estatal de la Federación Rusa al cineasta Nikita Mikhailov, y los videos tomados en el evento lo muestran balanceándose de un lado a otro y por momentos hasta inestable; cuando Putin estaba en el estrado, supuestamente estaba sacudiendo las piernas, detalló el medio británico Express.

Al respecto, el canal de Telegram General SVR -supuestamente administrado por un ex oficial del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia que se identifica como Viktor Mikhailovich- aseguró que a Vladimir Putin le han recomendado sus médicos de cabecera no participar en eventos que duren más de hora y media para no comprometer su "salud inestable".

Los rumores sobre la salud de Putin

Desde abril, en redes sociales han circulado videos que muestran comportamientos "sospechosos" de Putin que alimentaron los rumores sobre su supuesto mal estado de salud, los cuales fueron captados en distintos eventos. El primero fue durante una reunión con su ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, en el que se le vio tembloroso y sosteniendo firmemente una mesa.

Otro evento en el que se encendieron las alarmas fue en una misa ortodoxa de Pascua a la que asistió con Sergei Sobyanin, alcalde de Moscú, en donde se le vio distraído y por ratos inquieto. Mientras que durante la celebración del Día de la Victoria, se le vio sentado, incluso tapándose las piernas con una manta debido a las bajas temperaturas.

A inicios de junio, fuentes de tres agencias de inteligencia de Estados Unidos habrían revelado en exclusiva a la revista Newsweek que Vladimir Putin sí tiene cáncer avanzado y que estaba muy cerca el fin de su gobierno, sin embargo, pidieron no cantar victoria, ya que dado el antecedente de Osama Bin Laden y Saddam Hussein, ya que en su momento los informes clasificados sobre la salud de ambos formaron parte fundamental de la estrategia para eliminarlos y al final, ésta fue duramente cuestionada.

Sin embargo, estos dichos coinciden con los enunciados días antes por Sir Richard Dearlove, ex jefe del Servicio de Inteligencia Secreto de Reino Unido (SIS o "MI6"), quien reveló en su podcast "One Decision" que el líder del Kremlin pronto sería internado "a largo plazo" en algún centro médico debido a sus problemas de salud, y que de este hospital "no saldrá como líder de Rusia".

Incluso, se habla que Rusia ya estaría previendo que Putin deje el poder pronto y consideraría que el idóneo para quedar al frente sea Nikolai Patrushev, actual jefe del Consejo de Seguridad de la Policía Federal de Rusia y uno de los hombres más cercanos al líder del Kremlin.

