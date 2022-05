Alia tardó 6 años en convertirse en hombre, se operó y tomó hormonas; ahora decidió volver a ser mujer

A la edad de 18 años, una mujer descubrió que no se sentía cómoda con el cuerpo con el que nació, por lo que comenzó a buscar una apariencia más masculina, al someterse a varios procedimientos médicos.

Ahora, después de pasar seis años completando el proceso, Alia Ismail, actualmente de 27 años, está volviendo a ser mujer después de darse cuenta de que su nueva identidad no la representaba.

Todo comenzó cuando la joven, originaria de Michigan, Estados Unidos, empezó a usar pronombres del otro género, a vestirse más masculinamente y a tomar hormonas para aumentar la testosterona. En agosto de 2015 cambió legalmente su nombre a “Issa” y se sometió a una doble mastectomía -extirpación quirúrgica de una o ambas mamas de manera parcial o completa- en febrero de 2016.

Después de darse cuenta de que quería cancelar la transición, la joven suspendió la toma de hormonas masculinas en febrero de 2021 y ahora, nuevamente se llama Alia; no obstante, aseguró a medios locales que no se arrepiente de haberse operado o haber tomado hormonas.

“He dejado de tomar hormonas y me he hecho depilación láser. No tengo un plan para hacer nada más, pero entiendo que las cosas podrían cambiar en el futuro”, dijo al Daily Mail.

Alia dijo que desde que dejó de tomar las hormonas, su testosterona bajó “tremendamente” pero que sus niveles de estrógeno se han mantenido igual. Declaró que tomó testosterona durante casi siete años y que su cuerpo necesita tiempo para adaptarse.

¿Qué es la disforia de género?

De acuerdo con Medline Plus, la disforia de género es el término para una profunda sensación de incomodidad y aflicción que puede ocurrir cuando su sexo biológico no coincide con su identidad de género. En el pasado, esto se denominaba trastorno de identidad de género. Por ejemplo, le pueden asignar el género femenino al nacer, pero la persona tiene una sensación interna profunda de ser un hombre. En algunas personas, esta discordancia puede ocasionar una grave inconformidad, ansiedad, depresión y otras afecciones de salud mental.

