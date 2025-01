Corte Suprema de EU aprueba ley sobre la prohibición de TikTok, a partir del domingo 19 de enero

La Corte Suprema de Estados Unidos aprobó este viernes una ley que amenaza con prohibir a partir del domingo la aplicación TikTok en la unión americana, donde cuenta con 170 millones de usuarios.

En lo que constituye una importante derrota para TikTok, la Corte estableció que la ley no atenta contra el derecho a la libertad de expresión y que el gobierno de Estados Unidos ha demostrado que son legítimas sus preocupaciones sobre la propiedad china de la aplicación.

Al respecto, Donald Trump dijo este viernes que espera que Estados Unidos y China resuelvan "muchos problemas juntos", tras hablar por teléfono con el líder chino Xi Jinping sobre comercio, fentanilo y TikTok.

"La llamada ha sido muy buena tanto para China como para Estados Unidos", dijo Trump en las redes sociales. "Espero que resolvamos muchos problemas juntos, empezando inmediatamente", afirmó mencionando el comercio, el fentanilo, TikTok y "muchos otros temas". "¡El presidente Xi y yo haremos todo lo posible para que el mundo sea más pacífico y seguro!", añadió tres días antes de regresar a la Casa Blanca.

¿Qué pasará con TikTok, a partir del 19 de enero de 2025?

TikTok prepara el cierre de su plataforma en Estados Unidos desde el domingo, una decisión que iría más allá de lo que exige una ley aprobada en el Congreso, que solo establecía que no pueda ser descargada, según el sitio The Information. La red social de la empresa china Bytedance, con unos 170 millones de usuarios en Estados Unidos, no ha respondido a las solicitudes de comentarios de la AFP.

A partir del domingo, los usuarios que hayan descargado la aplicación de la popular red de videos, ya no podrán abrirla y serán redirigidos a un mensaje sobre la nueva legislación, junto con opciones para descargar sus contenidos y datos, según el medio.

