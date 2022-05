Las desgarradoras llamadas al 911 tras la muerte del niño que cayó de un juego mecánico: "¡hay sangre, no respira!"

El pasado 24 de marzo, causó conmoción mundial la muerte de un niño de 14 años que salió volando de un juego mecánico llamado Free Fall, considerado uno de los más altos del mundo y el cual es la atracción principal del ICON Park, ubicado en Orlando, Florida, en Estados Unidos.

Tyre Sampson era originario de San Luis, Misuri, pero se encontraba de visita en Orlando con la familia de un amigo, por lo que habían ido al parque para divertirse un rato. El chico y sus demás amigos subieron al juego mecánico y los aseguraron solo con un arnés, ya que la atracción no contaba con cinturones de seguridad adicionales. Según sus conocidos, Tyre sentía que algo no estaba bien y mandó el que sería el último mensaje a su familia.

El Free Fall se elevó a más de 100 metros, giró en la parte más alta y quedó suspendido unos segundos antes de bajar en caída libre a unos 120 kilómetros por hora. Sin embargo, poco antes de que los visitantes llegaran de nuevo al suelo, se aprecia cómo el arnés de Tyre se levanta y el chico sale volando a toda velocidad, para luego caer e impactarse de frente en el suelo.

Esa noche comenzaron a circular videos y fotos del terrible momento en que Tyre Sampson se sale de su asiento; previo a ello, las imágenes mostraron que el chico no tenía bien abrochado el arnés, ya que era corpulento (medía casi 1.98 metros y pesaba 154 kilos). Los testigos horrorizados relataron que en cuanto el chico cayó, muchos de ellos llamaron de inmediato a los servicios de emergencia, quienes al llegar lo trasladaron a un hospital donde desgraciadamente murió.

Difunden las llamadas al 911

A casi mes y medio de la trágica muerte de Tyre Sampson, han salido a la luz los desgarradores audios de esas llamadas al 911. En una de ellas una persona le dice a la operadora que justo cuando el juego mecánico iba bajando en caída libre, el chico había salido volando de su asiento:

"Fue el mayor golpe que he escuchado en mi vida. Hay toda una multitud a su alrededor en este momento (...) Todo mundo está parado mirando al maldito tipo", dijo conmocionado el hombre, a quien le contestaron que la ayuda ya va en camino.

Mientras que en el fragmento de otra llamada se escucha decir a una mujer que el niño estaba tendido en el suelo y no estaba respirando. "Está muerto, está muerto, ¡se ha ido!", dice la persona; a lo que la operadora le pide que le explique por qué cree que Tyre ya no tiene signos vitales, a lo que le contesta que "está boca abajo y hay sangre por todos lados. No respira. He checado su pulso y no tiene", se escucha decir a la testigo.

La empleada del servicio de emergencias le dice que por favor con cuidado gire al muchacho para que quede sobre su espalda, pero en ese momento se oyen sirenas de fondo y la mujer le dice que los policías ya llegaron. Es en ese preciso momento cuando se corta la llamada que fue difundida esta semana.

Tras la muerte de Tyre Sampson, su familia demandó al fabricante del juego mecánico Free Fall, al parque de diversiones, al propiertario de la atracción y a otros actores que pudieron haber actuado negligentemente al no brindarle seguridad al chico de tan solo 14 años, informó el medio Atlanta Black Star. Desde el 24 de marzo, el juego está cerrado al público.

"Fue un incidente totalmente prevenible que nunca debió haber ocurrido", declaró en su momento Michael Haggard, abogado de la mamá del adolescente, quien antes de fallecer había sido aceptado en la East Side High School, una preparatoria de Misuri, donde continuaría estudiando y entrenado, ya que su sueño era convertirse en jugador profesional de futbol americano.

