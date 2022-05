“¡Entren ahí!”: Padres de familia rogaban a la policía entre lágrimas que detuvieran al tirador de la escuela de Texas | VIDEO

A través de redes sociales, se difundió un video donde se ve cómo algunos padres de los estudiantes de la Escuela Primaria Robb Uvalde en Texas ruegan a los elementos policiales que ingresen a detener el tiroteo. Pese a esto, los uniformados aparecen controlando a la multitud en lugar de ingresar y parar al tirador Salvador Ramos.

Padres ruegan a policías que paren la masacre

De acuerdo con el material difundido por el comunicador Mike Sington, el tirador de 18 años que asesinó a 19 niños y dos maestras, Salvador Ramos, estuvo activo por casi una hora mientras que los elementos de la Policía de Texas, quienes se encontraban fuertemente armados, se negaron a ingresar inmediatamente a la escuela.

“Nuevo video muestra cómo transeúntes y padres de familia suplicaron angustiados a los oficiales fuertemente armados que ingresaran a la Escuela Primaria Robb Uvalde mientras ocurría la masacre. En cambio, decidieron controlar a la multitud mientras el tirador estuvo activo por casi una hora”, se lee en el texto del video.

Por su parte, en las imágenes que circulan en redes sociales se observa cómo algunos de los padres de los niños intentaron entrar a la primaria entre lágrimas y angustia mientras piden a los uniformados que detengan la masacre e ingresen a la escuela.

“¡Entren ahí, entren ahí!”, se escucha a una mujer gritar a los oficiales poco después de que inició la masacre.

¿Por qué la Policía no entró a detener el tiroteo de Uvalde?

Everardo Zamora, concejal de Uvalde, declaró al programa “TODAY” de la NBC, que los oficiales del video que se difundió en redes sociales no ingresaron a la escuela porque ya había otros dentro.

A su vez, aseguró que los uniformados que estaban afuera tenían la tarea de evitar que las personas ingresaran a la escuela y por eso no los dejaron entrar.

Sin embargo, Juan Carranza, un joven de 24 años que fue entrevistado por The Associated Press, declaró que él vio todo lo que ocurría desde su casa y afirma que la Policía de Texas no ingresó a la escuela hasta más tarde.

