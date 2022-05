COVID-19, más hábil para reinfectar a las personas

La propagación masiva de la variante de COVID-19, Ómicron, en todo el mundo hizo que los científicos determinaran que todos podríamos reinfectarnos varias veces en el transcurso de pocos meses.

De acuerdo con The New York Times, el virus que no muestra signos de desaparecer, variantes especializadas en esquivar las defensas del cuerpo y oleadas de contagios dos o hasta tres veces al año: ese puede ser el futuro del COVID-19, teme un grupo de científicos.

El problema central es que el coronavirus se ha vuelto más hábil para reinfectar a las personas. Los que se contagiaron con la primera variante de Ómicron ya están reportando segundas infecciones con las versiones más nuevas: BA.2 o BA2.12.1, en Estados Unidos, o BA.4 y BA.5, en Sudáfrica.

Aunque la vacunación avanza a ritmo sostenido, tras un inicio lento, y seis de cada 10 personas en el mundo recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, los casos volvieron a crecer en el último mes a nivel global de la mano de las nuevas subvariantes de Ómicron.

"Me parece probable que ese será un patrón a largo plazo", dijo Juliet Pulliam, epidemióloga de la Universidad de Stellenbosch, en Sudáfrica. "El virus va a seguir evolucionando", agregó. "Y probablemente habrá muchas personas que contraigan muchas, muchas reinfecciones a lo largo de sus vidas".

Según datos actualizados del sitio Woldometers, en los últimos siete días se contabilizaron cinco millones 460 mil 915 nuevos contagios, 43% más que los tres millones 835 mil 315 de la semana previa.

"Si lo seguimos manejando con los métodos actuales, la mayoría de las personas se contagiarán al menos un par de veces al año", dijo Kristian Andersen, virólogo del Instituto de Investigación Scripps en San Diego. "Me sorprendería mucho que no evolucione de esa manera".

El coronavirus se está comportando más como sus cuatro primos estrechamente relacionados que circulan y causan resfriados durante todo el año.

"Mientras estudiamos los coronavirus del resfriado común, vimos personas con múltiples infecciones en el transcurso de un año", dijo Jeffrey Shaman, epidemiólogo de la Universidad de Columbia en NY.

Si la reinfección se convierte en la norma, el coronavirus "no va a ser un fenómeno que sólo sucede una vez al año durante el invierno", dijo, "y no va a ser una molestia leve en términos de la cantidad de morbilidad y mortalidad que ocasiona".

En tanto, otros expertos indicaron que para poder mantenerse al día con la evolución del virus las vacunas contra el SARS-CoV-2 deben actualizarse más rápidamente, en periodos más cortos que los de las inoculaciones anuales a las que se está acostumbrado.

Incluso, una coincidencia imperfecta con una nueva forma de coronavirus ampliará la inmunidad y ofrecerá cierta protección, dijeron los especialistas.

PAL