"Así es como me pagó": habló la mujer a la que dejó su esposo por una ucraniana que refugió en su casa

Dicen que en el amor y en la guerra todo se vale, pero mantener un triángulo amoroso en un contexto de guerra es difícil de imaginar; sin embargo, esta situación le ocurrió a un hombre de 29 años, que dejó a su novia por una mujer ucraniana que fue recibida en casa de los novios como refugiada.

La pareja tenía 10 años de relación y 2 hijos; no obstante, Tony Garnett, se “enamoró perdidamente" de Sofía Karkadym, una joven ucraniana de 22 años que se mudó a la casa de la pareja durante 10 días, después de haber huido de Lviv, ciudad devastada por la guerra.

El hombre inglés, que vive en Bradford, West Yorkshire, aseguró que se enamoró de Sofía y que está tan enamorado por la chica, que no ha dudado en querer pasar el resto de su vida con ella. Sofía afirmó que desde el primer momento en que vio a Garnett quedó encantada por él y aunque sabía que no era libre, no pudo resistirse a vivir una historia de amor.

Por su parte, cuando Lorna –la entonces pareja de Tony–, se enteró que su novio era infiel, corrió al hombre y mujer de su casa, y de acuerdo con sus amigos más cercanos, luego de que el hombre pusiera fin a la relación que tenían ya por una década, quedó devastada.

Hablando con The Sun el pasado domingo, la expareja de Tony cree que Sofía “fijó su mirada en Anthony desde el principio, decidió que lo quería y lo tomó. A ella no le importó la devastación que quedó atrás. Ha puesto patas arriba en dos semanas".

Lorna se dijo defraudada, después de que ayudó a la mujer para salir de su país en guerra: "decidí que era lo correcto poner un techo sobre la cabeza de alguien y ayudarlos cuando lo necesitaban desesperadamente. Y así es como Sofía me ha pagado por darle un hogar", expresó Lorna.

Ahora, Sofía y Tony viven con la madre y el padre de Tony, aunque están buscando un hogar propio para poder iniciar desde cero su familia.

De acuerdo con cifras oficiales de la ONU, desde el 24 de febrero ha confirmado más de 3 mil 800 civiles muertos y la salida de 6.5 millones de refugiados.

Cabe recordar que desde el inicio del conflicto bélico, el mundo ha respondido tratando de ayudar a Ucrania y tan solo un día después del estallido de la invasión comenzaron a llegar las primeras sanciones internacionales contra Rusia desde la Unión Europea y distintos países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Japón o Suiza.

