"No tuvieron éxito": Inteligencia ucraniana afirma que intentaron asesinar a Vladimir Putin, pero sobrevivió

Recientemente, se dio a conocer que el presidente ruso, Vladimir Putin, sobrevivió a un intento de asesinato hace dos meses cuando Rusia acababa de invadir Ucrania.

De acuerdo con las declaraciones del jefe de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kyrylo Budanov, el líder ruso logró sobrevivir a un intento de asesinato por parte de representantes del Cáucaso.

A su vez, detalló que incluso fue atacado por ellos. Sin embargo, afirmó que esta información no es pública y por eso no se había hablado al respecto, pero aseguró que realmente ocurrió.

“Esta es información no pública. Fue un intento absolutamente fallido, pero realmente sucedió. Fue hace como dos meses. Repito, este intento no tuvo éxito. No hubo publicidad sobre este evento, pero se llevó a cabo”, detalló el jefe de inteligencia.