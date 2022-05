La turbia teoría científica que dice que los aliens tienen la forma de los humanos que raptaron y usaron su ADN

David Jacobs, doctor y profesor de historia en la Universidad de Temple que se especializa en ufología, lanzó una inusual teoría que asegura que los extraterrestres que han sido retratados con forma casi humana y de color gris, deben su forma a los humanos que fueron abducidos y tomaron la secuencia genética del ADN.

TE PUEDE INTERESAR: Preocupante avistamiento OVNI es captado cerca de la Estación Espacial Internacional | VIDEO

Durante su carrera como investigador del fenómeno OVNI, el profesor Jacobs ha asegurado constantemente que incluso los extraterrestres ya están caminando en la Tierra, por lo que incluso lo hacen para preparar la “invasión total” de nuestro planeta.

Fue durante la emisión del programa en YouTube del escritor y editor estadounidense especializado en ufología, Richard Dolan, que el doctor expuso la naturaleza de su teoría sobre la abducción extraterrestre.“Cuando la gente dice que fueron abducidos, casi siempre hablan de extraterrestres grises”, reconoció antes de describir su teoría.

El doctor Jacobs agregó: “Debido a que estábamos siendo secuestrados, usaron un poco de nosotros para crear extraterrestres grises”, comenzó hablando el investigador de los Objetos Voladores No Identificados (OVNIs).

¿Qué dice la teoría de los aliens con forma humana?

Para identificar su teoría por la cual los extraterrestres con forma gris y alargados tienen un parecido al cuerpo humano se basa en una parte del cuerpo en específico.

“La razón por la que digo que los extraterrestres grises podrían tener ADN humano en ellos es porque los extraterrestres grises tienen dos enormes ojos negros”.

Y agregó: “Tienen dos agujeros a los lados de la cabeza por orejas; tienes que tener eso, eso es importante, no puedes existir normalmente sin poder escuchar alrededor de tu cabeza”.

Aunado a lo anterior, el profesor Jacobs señaló que a menudo los extraterrestres de color gris también tienen dos agujeros para la nariz, tal como los humanos; sin embargo, afirmó que la anomalía era el hecho de que se cree que dichos aliens tienen una hendidura en lugar de boca, hecho que no tiene sentido, indicó.

“La pregunta es, ¿por qué tienen una hendidura por boca? No respiran, no hay evidencia de que respiren, y se acercan mucho a las personas, a veces incluso tocándose la frente”, aseveró, además precisó que no hablan y se comunican por telepatía. “No comen de la forma normal en que comemos nosotros. Entonces, ¿por qué esa hendidura es una boca allí? El punto es que probablemente haya ADN humano en esos alienígenas grises”.

"No lo sé, pero esa es mi mejor suposición, y todo se reduce a la raja de una boca, que no deberían tener", sentenció.

SIGUE LEYENDO:

La escalofriante advertencia que lanzó Stephen Hawking sobre hablar con los extraterrestres

La atroz teoría científica que asegura que los ALIENS viven en la Tierra en una “biosfera en la sombra"

RMG