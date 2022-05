La atroz teoría científica que asegura que los ALIENS viven en la Tierra en una “biosfera en la sombra"

Comprobar si la humanidad está sola o no en el universo, es una de las interrogantes que aún sigue sin resolver, y es que el fenómeno OVNI ha tomado por asalto a un sin fin de teóricos de la conspiración que aseguran que la Tierra ha sido vigilada desde el principio de sus tiempos.

Por lo anterior, científicos sostienen que los extraterrestres ya podrían estar viviendo con los humanos dentro del planeta Tierra, solo que desde una “biosfera en la sombra”. ¿A qué se refiere dicho término? La geobióloga Victoria Orphan del Instituto de Tecnología de California explicó la teoría citada en Daily Star.

Fue durante una reunión en la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia en 2015, que la geobióloga sugirió que algunos seres vivos pueden existir en dicha biosfera. Enfatizó en que aquellos científicos que buscan vida en el dogma central de que todos los seres vivos dependen del mismo puñado de elementos químicos para sobrevivir, están equivocados.

“... Pueden estar ‘perdiendo el tren’ debido a su falta de consideraciones para los organismos que 'hacen las cosas de manera ligeramente diferente'”, indicó Orphan.

Por su parte, la astrobióloga y doctora en química Helen Sharman explicó la teoría para el rotativo birtánico The Guardian.

La astrobióloga indicó que en el universo debe haber todo tipo de formas de vida ante las miles de millones de estrellas que hay, por lo que dijo: “¿Serán como tú y yo, compuestos de carbono y nitrógeno? Tal vez no. Es posible que estén aquí ahora mismo y simplemente no podamos verlos”.

Hallar seres con “extraña” bioquímica dificultará decidir si están vivos o no

Los aliens pueden estar entre los humanos. Foto: Pixabay

Lo anterior sugiere que los extraterrestres podrían habitar el mismo plano parecido a estar en distintas realidades o dimensiones paralelas. Ante ese escenario, el zoólogo de la Universidad de Cambridge, Arik Kershenbaum, autor del libro The Zoologist's Guide to the Galaxy, explicó:

“La NASA necesita una definición de vida para saber cómo construir detectores y qué tipo de instrumentos usar en sus misiones. Sería un error suponer que nuestra bioquímica familiar es lo que vamos a encontrar en otros planetas".

Por lo anterior, Kershenbaum agregó: “Podemos descubrir sistemas que son tan extraños e inesperados que no podemos decidir si están vivos o no. Pero si descubrimos algo realmente interesante y complejo que no encaja del todo con la definición de vida, sigue siendo un logro realmente emocionante. No vamos a ignorarlo porque no se ajusta a nuestra definición”, sentenció el zoólogo.

