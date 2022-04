Maestra castigó a sus alumnos y los "torturó" con un perturbador sonido durante 40 minutos

Una maestra de secundaria de Texas, en Estados Unidos, fue despedida y está siendo investigada por la policía y autoridades educativas luego de que sus alumnos la acusaran de castigarlos y torturarlos durante 40 minutos en el salón de clases, ya que los obligó a escuchar sin descanso un agudo silbato para perros.

Este artefacto emite un sonido en el rango ultrasónico, es decir, que los humanos no pueden percibirlo o lo hacen pero de una manera leve, mientras que las mascotas sí lo escuchan dependiendo su frecuencia. El silbato para perros es usado frecuentemente para llamar la atención del animal o para producirle dolor a fin de que éste modifique su conducta.

Sin embargo, el sonido que esta profesora le puso a los estudiantes sí fue perceptible, por lo que muchos tuvieron que taparse los oídos. Algunos de los jóvenes le pidieron que por favor parara porque eso era "una tortura". De acuerdo con NBC, algunos de los chicos también trataron de apagar la computadora desde donde la mujer reproducía el video de YouTube.

A continuación, un ejemplo de cómo suenan los silbatos para perros:

Piden que la maestra rinda cuentas

Los hechos ocurrieron en Edge Middle School,en Community ISD, y tanto las autoridades educativas como locales, están interrogando a los estudiantes y al personal del colegio sobre este incidente con la maestra, cuya identidad no fue revelada, pero de quien se sabe, fue despedida tras la denuncia de los chicos.

Zoey Lohrs, una de las alumnas de la clase afectada, padece hipersensibilidad en el oído, por lo que los sonidos agudos le provocan migraña. Su mamá dijo a NBC que tanto la dirección como la profesora estaban enteradas de la condición médica de la adolescente y aún así reprodujo el ruido del silbato para perros.

"Entendería que la maestra lo usara por una fracción de segundo para llamar la atención de la clase, pero no por más de 40 minutos. No cuando los niños te ruegan que pares", dijo la mujer indignada. Por ello, pidió que la profesora rinda cuentas por sus acciones, pues lo que hizo no está bien, sobre todo porque se supone que durante las ocho horas de clase es la encargada de la integridad de los alumnos.

