Maestra de 48 años mandó mensajes sexuales a su alumno de 13: se obsesionó con él y dijo que lo amaba

Una profesora de baile de 48 años se obsesionó con uno de sus alumnos, a quien daba clases privadas. El chico de 13 años recibió varios mensajes de la mujer con incinuaciones de tipo sexual, los cuales presuntamente le enviaba por las noches y bajo los influjos del alcohol, dijeron las autoridades inglesas.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Bournemouth, donde vivía y daba clases la maestra Jennifer Hesse. La mujer enviaba mensajes intensamente sexuales por WhatsApp al chico, en los cuales le decía que lo amaba y que quería que fuera sensible con ella; pese a que el adolescente le dijo que parara por favor, ella continuó acosándolo.

Después de enviarle sus insinuaciones, Jennifer se mostraba avergonzada y le decía al niño que borrara los mensajes; la profesora de baile le mencionó que cuando estaba con él sentía una especie de "mareo y calma" y que "no podía respirar". Ante la insistencia, el chico terminó por decirle que dejara de molestarlo porque tenía novia, lo cual despertó los celos de la mujer.

La mujer le dijo varias veces al chico que lo amaba. Foto: Especial

¿Cómo la descubrieron?

Sin embargo, en algún momento los padres del muchacho descubrieron los mensajes al revisar el telefóno de su hijo y dieron aviso a la policía local. La mujer, quien es madre de dos adolescentes, fue detenida y enjuiciada en una audiencia en Bournemouth por tener comunicación con un niño para obtener una gratificación de tipo sexual.

La fiscal Nicola Talbot-Hadley mencionó que se encontró evidencia de que el estudiante de 13 años había rechazado las insinuaciones de su profesora de baile y que ella era la que había incurrido en abuso de confianza. Y explicó que llegó un momento en que el joven no quería ir a sus clases para no ver a Jennifer y no tener que lidiar con sus mensajes "tan intensos y presionados".

Aunque la declararon culpable y la sentenciaron a 12 meses de prisión, la mujer no irá a la cárcel. Además recibió una orden de restricción y otra de prevención de daños sexuales, la cual le prohibe contactar a niños menores de 16 años sin el consentimiento de sus padres durante los próximos cinco años. También debe hacer 100 horas de trabajo no remunerado y estará en el registro de delincuentes sexuales por 10 años.

Durante la audiencia en un tribunal local, la mujer dijo que en el momento en que mandó los mensajes al chico estaba pasando por un matrimonio muy complicado, señaló Daily Mirror. Ahí, la mujer se disculpó ante la familia de su víctima y les dijo que estaba sumamente avergonzada y arrepentida por lo que había hecho.

