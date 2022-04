"Él arruinó mi vida": Su ex novio la golpeó y desfiguró a los 17 años, pero el juez no lo envió a prisión

En noviembre de 2019, Jordana Rutherford solo tenía 17 años y vivió el peor episodio de su vida: el violento de su ex novio -llamado William Weir- la golpeó brutalmente hasta desfigurarle el rostro cuando ella descubrió que le había sido infiel. Ahora, ha vuelto a revivir todo luego de enterarse que su abusador no irá a prisión.

Todo el recuerdo de aquella noche ha vuelto a surgir luego de que la joven escocesa se enterara que William ya fue juzgado y que no irá a la cárcel a pesar de que lo declararon culpable del crimen que cometió. Fue el lunes 4 de abril cuando un juez analizó el caso y determinó que el hombre sólo deberá pagar una compensación de mil libras esterlinas (unos 26 mil pesos mexicanos, aproximadamente) y hacer 200 horas de trabajo comunitario.

"Me siento horrible. No puedo creer que no haya tenido tiempo adentro. No esperaba que pasara años, pero sí pensé que al menos tendría un tiempo en prisión por lo que me hizo pasar. Él arruinó mi vida", dijo la joven entre lágrimas al Daily Record.