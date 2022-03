Joven se gana el apodo de “Homero Simpson” tras someterse a procedimiento estético de labios | VIDEO

Actualmente, gracias al desarrollo de las cirugías plásticas y diversos procesos estéticos pueden modificarse a voluntad casi todos los elementos exteriores de una persona, pero es de suma importancia no tomarse a la ligera estos procedimientos y realizarlos siempre, por mínimos que sean, con un verdadero especialista; de no ser así, los resultados podrían no ser los esperados.

Tal es el caso de una Tiktoker que decidió realizarse un llamativo relleno de labios y al presumirlo en sus redes sociales no recibió los comentarios que esperaba, pues sus seguidores la compararon con Homero Simpson y hasta con El Grinch, el villano de Navidad más famoso. Aunque su proceso estético no salió mal, hubo quienes se burlaron en redes por los primeros resultados.

En el video, Jade (@thatgirljadee) explica el procedimiento que se realizó y muestra los resultados.

“Este es mi video que explica qué diablos está en mi cara porque cuando les digo, no saben de lo que estoy hablando. Así que este soy yo eliminando todas esas preguntas en un video".

“Lo que es esto, son todos pequeños puntos, pequeñas quemaduras. Básicamente, lo que va a hacer es que, cuando sane, tensará mi piel y moverá mi labio hacia arriba, haciendo que mis labios parezcan más grandes, porque serán más grandes”, explicó

Muchos usuarios de la plataforma viral comentaron el video de Jade y dijeron que este procedimiento se llama "fibroblasting", un tratamiento de estiramiento de la piel no quirúrgico que utiliza microhaces de plasma para desencadenar la producción de colágeno y elastina, dos componentes esenciales para una piel sana y firme.

Este proceso es una alternativa a las inyecciones o terapias quirúrgicas y es un tratamiento bastante nuevo en el panorama cosmético.

Sin embargo, hubo quienes sí se burlaron de la situación, pues no midieron sus palabras al decirle que se parecía a la esposa de Homero, Marge Simpson.

Cabe mencionar que la tiktoker gastó un poco más de 750 dólares, un aproximado de 15 mil 700 pesos mexicanos.

