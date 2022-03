Exreina de belleza se sometió a cirugía estética que le deformó la cara: "Mis ojos no cierran y no puedo sonreír"

Actualmente, gracias al desarrollo de la cirugía estética pueden modificarse a voluntad casi todos los elementos exteriores de una persona, pero ¿hasta qué punto puede llegar a modificarse un individuo para lucir más “joven”?

Este es el caso de la exreina de belleza rusa, Yulia Tarasevich, quien tras someterse a varios procedimientos estéticos, quedó casi irreconocible, pero no por obtener los resultados esperados, sino porque desafortunadamente le realizaron una mala intervención quirúrgica.

La exmiss Rusia internacional de 43 años denunció que debido a que quería “verse más joven”, ahora no puede sonreír ni cerrar los ojos. La mujer sufrió graves complicaciones tras la cirugía estética fallida, mismas que la dejaron con daños nerviosos irreversibles.

“Me realicé un estiramiento facial, una corrección en los párpados y una mini liposucción”, compartió en redes sociales.

La modelo ya no estaba conforme con su rostro que naturalmente estaba envejeciendo, por lo que relató que pagó una cirugía estética de alrededor de 4 mil dólares, un aproximado de más de 82 mil pesos.

“Llegué con una cara hermosa y saludable, solo quería corregir algunos matices causados por el envejecimiento. Pero lamentablemente, perdí la salud”, comentó.

Y es que aunque la modelo se hizo diversos estudios médicos para garantizar su buen estado de salud antes de la operación, las cosas no salieron como imaginaba.

“Tengo cicatrices que se formaron en mis mejillas cuando me arrancaron todo el tejido, mis ojos no se cierran y no puedo sonreír”.

Tarasevich anunció que demandará a los médicos que la trataron, sin embargo, estos se han defendido de la cirugía fallida, argumentando que la mujer sufre un raro problema genético que influyó en el resultado del procedimiento estético.

