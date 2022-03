¡Tiroteos en Spring Break 2022! VIDEOS de los disturbios en Miami Beach que ocasionaron el toque de queda

El pasado lunes, la ciudad de Miami Beach declaró un estado de emergencia y toque de queda tras la serie de tiroteos registrados durante el Spring Break 2022, las famosas vacaciones de primavera que año con año atraen a una gran cantidad de personas al sur de Florida (Estados Unidos).

A raíz de los disturbios, en redes sociales se difundieron varios videos en los que se muestran los momentos posteriores a la violencia con armas de fuego que se vivió este fin de semana, la cual dejó al menos cinco personas heridas.

Videos de los disturbios en Miami Beach

Al anunciar el toque de queda, el alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, dijo: "No podemos soportarlo más. No pedimos el Spring Break. No lo promovemos. No lo fomentamos. Simplemente lo soportamos y, francamente, no es algo que queramos soportar".

Dicha medida abarca la zona más concurrida de Miami Beach, incluido el famoso paseo de Ocean Drive y, de acuerdo con la agencia AFP, durará entre la medianoche y las seis de la mañana, desde el miércoles hasta el domingo por la mañana.

Uno de los videos muestra lo ocurrido en la madrugada del domingo 20 de marzo en la mencionada calle Ocean Drive y Eighth Street. En el clip se escuchan detonaciones de armas de fuego, al tiempo que turistas gritan y corren para protegerse de los disparos.

En otro de los clips se aprecia a muchas personas corriendo por un parque; el hombre que graba el video dice: "Al diablo esta mierda", mientras huye por su vida. En un audiovisual filmado en la misma zona aparece mucho movimiento por parte de los turistas.

En 2021, Miami Beach impuso la misma medida: estado de emergencia y toque de queda. Además, prohibió la venta de alcohol en los bares después de las dos de la madrugada. Esto luego de que la policía detuviera a más de mil personas por peleas callejeras y disturbios.

De acuerdo con el jefe de la Policía local, Richard Clements, desde que empezó el Spring Break 2022, agentes decomisaron 37 armas de fuego en tres días, apuntó AFP. Todos los años, en esta estación del año, cientos de miles de jóvenes, sobre todo estudiantes de Universidad, acuden a Florida para divertirse sin control, beber en la calle y desnudarse en público, como en el siguiente video.

