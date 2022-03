Niño de 5 ataca a su maestra hasta desmayarla; fue hospitalizada y operada de emergencia

Trisha Meadows, una profesora de educación especial en Florida, Estados Unidos, tuvo que ser operada de emergencia luego de ser agredida por un niño de 5 años de edad quien la atacó hasta desmayarla y siguió golpeándola una vez que la educadora perdió el conocimiento por haber recibido un fuerte golpe en la cabeza.

El incidente ocurrió dentro de una escuela en la ciudad de Pembroke Pines, luego de que el agresor junto con otro niño de 4 años, comenzaron a hacer alboroto dentro del salón de clases donde voltearon las sillas y las aventaron para agredir a los maestros.

Al escuchar y ver el alboroto, otros trabajadores de la escuela acudieron a calmar los ánimos. La profesora Meadows llevó entonces al niño de 5 años a un salón cercano para que se tranquilizara a solas; sin embargo, en ese momento, el niño lejos de terminar con sus ataques, saltó encima de la maestra y con toda su fuerza tiró a la educadora longeva quien se dió un duro golpe en la cabeza.

La presidenta del Sindicato de Maestros de Broward, Anna Fusco, relató en entrevista para la televisora local, WSVN cómo sucedió el ataque que derivó la hospitalización de la profesora Meadows quien lleva 13 años de experiencia como educadora en dicha institución.

"Él realmente corrió, atacó y saltó sobre ella con todo el peso de su cuerpo. Se cayó y se golpeó la cabeza, lo que provocó la lesión grave y otras lesiones corporales en las que necesitará cirugía".

Fusco indicó que los maestros no se capacitan sobre cómo entrar en combate con los estudiantes, o cómo protegerse de una silla que les avientan encima, y enfatizó que la agresión no ha sido la única, ya que el niño ha atacado en otra ocasión a la maestra.

Encuentran a la maestra gravemente herida

De acuerdo con el informe policial del caso, un oficial escribió en su reporte que al llegar al recinto, encontró a la profesora sentada en el suelo recargada sobre la pared y “en un estado de desmayo” y aturdida, por lo que la sostuvo para mantenerla erguida, ya que estaba débil tras el fuerte golpe que recibió en la cabeza.

De pronto, Trisha Meadows comenzó a toser por lo que el policía mantuvo su cabeza erguida para evitar una posible asfixia, en ese momento, la mujer quedó desmayada y tuvo que ser llevada a un hospital donde quedó intubada por las heridas graves que le dejó el ataque, donde además recibió una intervención quirúrgica de emergencia.

El incidente ocurrió dentro de una escuela en Florida, EU. Foto: Pixabay

Amanda Conwell del Departamento de Policía de Pembroke Pines informó que no se realizaron arrestos y no se presentaron cargos tras el ataque del niño; no obstante, el menor quedó registrado en el informe de la policía con dos cargos penales, el primero por asalto agravado con manos, puños y pies, y al segunda por agresión agravada para causar daño corporal o discapacidad.

Anna Fusco aseguró que el distrito escolar ya sabía de los antecedentes agresivos del niño y no hizo nada para evitar que siguiera con su conducta agresiva. Señaló que se debe hacer algo para que el menor no pueda causar daños a otros niños. Asimismo mandó un mensaje a los usuarios en redes que cuestionan cómo un niño de 5 años puede someter a un adulto.

Aseveró que no es fácil tratar con un salón lleno de alumnos enojados, además de que el menor aprovechó que la maestra tenía la guardia baja para atacarla. Agregó que los maestros y el personal de la escuela no pueden tocar a los estudiantes. Trisha Meadows logró salir del hospital y ya fue dada de alta, mientras se recupera para volver al trabajo tan pronto como pueda, aseguró Fusco.

