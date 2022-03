Conflicto Rusia-Ucrania hoy 10 de marzo: 35 mil civiles han sido evacuados de ciudades de Ucrania

Ucrania y Rusia acordaron este jueves un alto el fuego de 12 horas a lo largo de varias rutas de evacuación de civiles de ciudades ucranianas asediadas u ocupadas por fuerzas rusas.

Ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un embargo sobre la importación de petróleo, gas natural y carbón rusos, una medida que la Unión Europea (UE) se niega a adoptar. “El pueblo estadounidense dará otro poderoso golpe a la maquinaria de guerra de Putin", dijo Biden.

35 mil civiles han sido evacuados de ciudades de Ucrania

10:13 | Al menos 35 mil civiles fueron evacuados este miércoles de ciudades ucranianas asediadas por topas rusas, afirmó el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

A través de un video, el mandatario informó que tres corredores humanitarios permitieron la evacuación de pobladores de las ciudades de Sumy y Enerhodar y zonas en las afueras de la capital Kiev.

Zelenski aseguró que se espera que las evacuaciones continúen el jueves en los corredores que se abrirán en las ciudades de Mariúpol, que lleva varios días bajo asedio ruso, Volnovaja en el sureste, e Izium en el este.

Las evacuaciones se efectuaron luego de que Moscú y Kiev acordaron el miércoles abrir más corredores humanitarios, según informó esta mañana la viceprimera ministra y ministra para la Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente de Ucrania.

Cámara Baja de EU aprueba 13 mil 600 mdd para ucrania

09:54 | La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó un gran paquete de gasto que incluye 13 mil 600 millones de dólares en ayuda para Ucrania. Los dos partidos se han unido en torno a Ucrania ante la guerra con Rusia, por lo que el proyecto legislativo prevé para la ayuda humanitaria y militar para Ucrania y el este de Europa, una cifra superior a los 10 mil millones que solicitó la Casa Blanca la semana pasada.

Casi la mitad de esos fondos, 6 mil 500 millones, irían al Departamento de Defensa para que pueda mantener sus operaciones militares en países de la OTAN del este de Europa, así como para que envíe material militar a Ucrania, de acuerdo con un borrador hecho público por el comité de apropiaciones de la Cámara Baja.

La partida para Ucrania también incluye unos 4 mil millones para ayudar a refugiados y desplazados internos, mientras que mil 800 millones tendrán como objetivo responder a las necesidades económicas de Ucrania y sus países vecinos, por ejemplo con temas energéticos o de ciberseguridad.

Además, 25 millones se destinarán a técnicas para combatir la desinformación y 120 millones irán a la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid) para ayudar a activistas y medios independientes.

EU presiona a petroleras para que aumenten su producción

09:41 | La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, urgió a las petroleras a aumentar el suministro de crudo ante la emergencia que se vive por la invasión rusa de Ucrania.

En una intervención en la conferencia energética anual CERAWeek, en Houston (Texas), Granholm, remarcó que el impacto de los elevados precios del petróleo es "real y grave"."En este momento de crisis, necesitamos más suministros. Y eso significa que ustedes produzcan más ahora mismo", señaló.

"Estamos en situación de guerra -recalcó-. Esto es una emergencia".En este sentido, mostró la disposición del Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, para colaborar con el sector privado y apuntó que se puede aumentar la producción "a corto plazo" a la vez que se trabaja hacia una transición hacia las energías limpias.

Este martes, la Casa Blanca admitió que la guerra en Ucrania ha ocasionado un incremento de 0,75 dólares de la gasolina por galón (3,78 litros) para los estadounidenses, por lo que mantiene contactos con países productores para aumentar el suministro, como Arabia Saudí o Venezuela, países con los que Washington ha tenido relaciones tensas.

FMI aprueba desembolsar mil 44 mdd para Ucrania

09:29 | La junta ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este miércoles un desembolso de 1400 millones de dólares en ayuda de emergencia a Ucrania, para "mitigar el impacto económico" que está teniendo la invasión de Rusia en dicho país.

"La guerra en Ucrania está provocando pérdidas de vidas trágicas y sufrimiento humano. Si bien las perspectivas están sujetas a una incertidumbre extraordinaria, las consecuencias económicas ya son muy graves, con flujos de refugiados de más de 2 millones de personas en solo 13 días y la destrucción a gran escala de infraestructura clave en el país", precisó el organismo a través de un comunicado.

Y agregó: "Este desembolso ayudará a satisfacer las necesidades urgentes de balanza de pagos que surgen de los impactos de la guerra en curso y brindará un apoyo crítico a corto plazo mientras juega un papel catalizador para el financiamiento de otros socios."

Ucrania es el tercer deudor para el organismo internacional que encabeza Kristalina Georgieva, con un préstamo vigente de 11 mil 600 millones de dólares. Durante este martes, el gobierno de Volodímir Zelenski aseguró que cumplirá con el pago de sus deudas a tiempo y en su totalidad.

Nicolás maduro alertó sobre el peligro de una guerra nuclear

09:22 | El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó sobre el peligro de que se desencadene una guerra nuclear ante la crisis en Ucrania.

"El peligro es que sea una guerra mundial nuclear, hay un peligro real de que se dispare una guerra nuclear en el mundo actual, y Venezuela toca la campana, Venezuela hace la denuncia, Venezuela hace el llamado al despertar de la consciencia mundial", expresó Maduro en un discurso transmitido por el canal estatal de televisión.

Asimismo, Maduro reiteró su preocupación por una posible guerra en Europa y una extensión a otras regiones. "La guerra mundial arrancó y es económica, la guerra mundial en su primera fase es económica, con sanciones, bloqueo, incertidumbre en el abastecimiento de petróleo, gasolina, hierro, acero, trigo, fertilizantes, materia prima, alimentos, en la utilización de la moneda y el sistema financiero", indicó.

EU se niega a enviar aviones de combate a Ucrania

09:16 | Estados Unidos está en contra de darle más aviones de combate a la Fuerza Aérea de Ucrania, para no provocar una mayor escalada con Rusia, informó durante una conferencia de prensa de este miércoles el portavoz del Pentágono, John Kirby.

Consultado respecto a la propuesta de Polonia sobre la entrega de sus aviones de combate 28 MiG-29 a Kiev a través de EU, el vocero indicó que es de "alto riesgo" y dijo: "Las naciones soberanas pueden decidir por sí mismas lo que quieren hacer, pero esta idea, la propuesta de transferir estos aviones a nuestra custodia y luego transferirlos a Ucrania, es algo que no vamos a explorar en este momento".

"La transferencia de aviones de combate en este momento podría ser confundida por el señor Putin y los rusos como una escalada", explicó Kirby, citando los datos de la Inteligencia estadounidense. "Debemos tener cuidado con cada decisión que tomamos", resaltó.

Al mismo tiempo, informó que Washington no retrocede en el suministro de otros tipos de armas a Kiev.

Paramilitares ucranianos sabotean la energía de Cherbóbil, acusa Rusia

09:04 | Según el Ministerio de Defensa ruso, los ultranacionalistas ucranianos atacaron la subestación que suministra energía a la central nuclear de Chernóbil.

"Atacaron las instalaciones de la red eléctrica que suministran energía a la central nuclear de Chernóbil, pero los especialistas rusos tomaron medidas rápidas para cambiar a generadores diésel de reserva", declaró el viceministro de Defensa, el general del Ejército Nikolái Pankov, en una sesión informativa.

"Lamento mucho tener que constatar que los nacionalistas ucranianos han vuelto a caer en una provocación, una provocación extremadamente peligrosa. Han atacado la subestación y las líneas eléctricas que alimentan la central nuclear de Chernóbil. Los especialistas rusos han tomado medidas rápidas para cambiar a fuentes de energía de generadores diésel de reserva", dijo Pankov.

Reino Unido pide a países del G7 que dejen de comprar petróleo y gas ruso

08:57 | El Reino Unido instó a todos los países del G7 a "poner fin al uso del petróleo y gas rusos", tal como adelantó Estados Unidos, en respuesta a la invasión de Ucrania. "Putin debe fracasar", declaró la ministra británica de Relaciones Exteriores, Liz Truss, durante una visita a Estados Unidos.

"Debemos redoblar nuestras sanciones", dijo en rueda de prensa, junto a su homólogo estadounidense, Antony Blinken. Según ella, esto incluye desconectar "completamente" los bancos rusos del sistema internacional Swift.

La Unión Europea ya desconectó a siete bancos rusos de esta plataforma de mensajería segura que permite operaciones clave, pero mantiene a dos grandes establecimientos financieros estrechamente vinculados al sector de los hidrocarburos, debido a la fuerte dependencia de varios Estados europeos del gas ruso.

ONU condena ataque a hospital pediátrico

08:43 | “Ningún centro de salud debería ser jamás un objetivo", dijo Stéphane Dujarric, vocero de la ONU, luego de conocer la destrucción por parte de fuerzas rusas de un hospital pediátrico en Ucrania.

La ONU y la Organización Mundial de la Salud reclamaron "el cese inmediato de los ataques a las instalaciones de salud, hospitales, trabajadores de la salud, ambulancias", dijo Dujarric durante su rueda de prensa diaria.

"Inmoral" el ataque a hospital de Mariúpol: Boris Johnson

08:31 | El primer ministro británico, Boris Johnson, tildó de "inmoral" el bombardeo aéreo a un hospital infantil en la ciudad ucraniana de Mariúpol y prometió que el presidente ruso Vladimir Putin deberá rendir cuentas "de sus terribles crímenes".

"Pocas cosas hay más inmorales que atacar a los vulnerables e indefensos", tuiteó Johnson tras el ataque, que dejó 17 adultos heridos. "El Reino Unido está buscando más apoyo para que Ucrania se defienda contra los ataques aéreos", agregó.

El ministro de Defensa británico, Ben Wallace, anunció que el Reino Unido seguirá suministrando misiles antitanques a Ucrania "en respuesta a la agresión continuada de Rusia”. Asimismo, "respondiendo a las peticiones ucranianas, el gobierno también ha decidido explorar la posibilidad de donar misiles portátiles de alta velocidad Starstreak", subrayó.

Congreso de EU vota paquete de ayuda para Ucrania, incluye armamento

08:17 | La Cámara de Representantes de Estados Unidos decidirá este miércoles sobre un paquete para Ucrania por 14 mil millones de dólares que incluye ayuda económica y humanitaria, pero también armas y municiones.

Estos fondos, que incluyen más de 2 mil 600 millones en asistencia humanitaria, cuentan con el apoyo tanto del oficialismo demócrata como de la oposición republicana. "Los ucranianos carecen de alimentos, ropa, vivienda, electricidad y medicinas", dijo el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.

"Estados Unidos y sus aliados atraviesan un período peligroso", aseguró por su parte el jefe de la bancada republicana en el Senado, Mitch McConnell, quien consideró este acuerdo como un "paso decisivo que necesita nuestra seguridad nacional".

Tras su votación en la Cámara baja este miércoles, el texto deberá ser aprobado por el Senado para luego ser promulgado por el presidente Joe Biden.

ZeIenski insiste a Polonia que envíe aviones de combate

08:08 | El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, exhortó a Polonia para que envíe los aviones de combate Mig-29 para hacerle frente a los ataques rusos. "Tomen una decisión lo más rápido posible, ¡envíennos sus aviones!", pidió el mandatario en un video publicado en la aplicación Telegram.

Polonia propuso el martes poner a disposición de Estados Unidos sus aviones de combate para que este los envíe a Ucrania, pero Washington consideró que la propuesta no era "factible". John Kirby, portavoz del Pentágono, afirmó que ayudar militarmente a Ucrania frente al ataque de Rusia "plantea importantes preocupaciones para la OTAN en su conjunto".

Sin embargo, el domingo el secretario de Estado, Antony Blinken, confirmó que estaban trabajando "muy activamente" para enviar a Polonia aviones de caza estadounidenses F-16 para que éstos mandaran a Ucrania una flota de aeronaves de la época soviética.

Reino Unido enviará más armas a Ucrania

07:51 | El Reino Unido anunció este miércoles que seguirá suministrando misiles antitanques a Ucrania como parte de su apoyo defensivo al país en medio de la guerra con Rusia. "En respuesta a la agresión continuada de Rusia, hemos aumentado nuestro suministro" de armas antitanques, afirmó el ministro de Defensa, Ben Wallace, en la Cámara de los Comunes.

El Reino Unido ha entregado hasta ahora 3.615 NLAW (misiles antitanques portátiles) y agregará "más", anunció. También tiene previsto un "pequeño envío" de misiles antitanques Javelin, agregó.

Asimismo, "respondiendo a las peticiones ucranianas, el Gobierno también ha decidido explorar la posibilidad de donar misiles portátiles de alta velocidad Starstreak", subrayó Wallace y explicó que servirán para mejorar la defensa del espacio aéreo.

Rusia advierte que tomará medidas con países que colaboren con Ucrania

07:29 | La vocera del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, advirtió que habrá consecuencias para los países que colaboren con Ucrania, ya sea con el envío de armas o voluntarios. "Cualquier implicación en el suministro de armas o el envío de los llamados voluntarios (a Ucrania), cualquier experimento en este sentido, conllevará responsabilidad para los países correspondientes", indicó la funcionaria.

Zajarova señaló así que las autoridades de Rusia ya comunicaron esta postura a los países implicados. La advertencia llega poco después de que decenas de países hayan anunciado el envío de armas y material militar a Ucrania.

Zelenski pidió a avanzar con las negociaciones con Rusia

07:13 | El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, volvió a pedir por las negociaciones para resolver el conflicto con Rusia. "La guerra debe terminar. Debemos sentarnos a la mesa de negociaciones", pidió el mandatario. Las conversaciones deben ser "honestas, objetivas, en interés del pueblo", dijo en un mensaje de video.

Las delegaciones de Ucrania y Rusia celebraron ya tres rondas de conversaciones de paz en Bielorrusia desde la semana pasada, aunque todas ellas terminaron sin avances significativos; para este jueves está previsto que el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, se reúna con su homólogo ruso, Sergey Lavrov, en Turquía.

Rusia sostiene que Ucrania iba a atacar Donbass en marzo

06:53 | El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia publicó un documento en el que se afirma que Kiev estaba preparando una operación ofensiva en Donbass para el mes de marzo. "El Ministerio de Defensa de Rusia publica la orden secreta original del comandante de la Guardia Nacional de Ucrania, el coronel general Mykola Balán, con fecha del 22 de enero de 2022", dijo el mayor general Ígor Konashénkov, portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia.

Según aclaró el funcionario, se trata de "una orden" sobre la organización del entrenamiento de un grupo táctico de batallón de la 4ª brigada operativa para realizar tareas de combate especiales en la operación de fuerzas conjuntas como parte de una brigada de las fuerzas armadas de Ucrania.

Rusia bombardea Yitomir, Kherson y Kharkiv, en medio de las negociaciones

06:25 | En las últimas horas, las fuerzas rusas bombardearon varias ciudades de las regiones ucranianas de Yitomir, Kherson y Kharkiv en un intento por seguir avanzando en el marco de la invasión del territorio, informó la agencia DPA.

En la ciudad de Korostén, en Yitomir, hubo al menos un fallecido y varias personas resultaron heridas a causa de los ataques aéreos perpetrados de madrugada, según indicó el Servicio Estatal de Emergencia. En Kherson, los ataques aéreos provocaron daños en el ala de psiquiatría de un hospital de Stepanovka. Aunque no se han registrado víctimas mortales por el momento, la zona de almacenamiento de comida se vio afectada.

Lavrov no se compromete con un corredor humanitario en Mariúpol

06:05 | Serguéi Lavrov no se comprometió con un corredor humanitario en Mariúpol, donde dijo que la situación era más difícil, según indicó la agencia Reuters. “Se están realizando estudios biológicos cerca de la frontera rusa”, agregó el representante del Kremlin, y sumó que “otros países, incluida la UE (Unión Europea), están actuando peligrosamente al enviar armas letales a Ucrania”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia dijo: “Aquellos que envían armas a Ucrania son responsables de sus acciones. Aquellos que alientan a los combatientes contratados también serán responsables de esto”.

Lavrov dijo: “Estamos listos para discutir las garantías de seguridad en Ucrania” y resaltó: “Queremos que Ucrania sea un país neutral. No nos oponemos a la ampliación de la OTAN”. Sobre la posibilidad de que pudiera haber un encuentro entre los mandatarios de Rusia y de Ucrania, el ministro del Kremlin indicó que “Putin no evita reunirse con Zelensky”.

“Ucrania no se rendirá”: Dmytro Kuleba

05:47 | “Quiero repetir que Ucrania no se ha rendido, no se rinde y no se rendirá”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, y se lamentó que no hubiera avances para un alto el fuego durante la reunión con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en el sur de Turquía. Sin embargo, el funcionario aclaró que decidieron en conjunto, con Lavrov, “proseguir sus negociaciones en este formato”.

“Queríamos obtener un alto el fuego de 24 horas. Lavrov dijo que Moscú quería hablar de corredores humanitarios”, precisó Kuleba a la espera de que se abra una salida segura para evacuar la ciudad de Mariúpol, en el sureste de Ucrania, bajo intensos bombardeos rusos que incluso tuvieron como epicentro un hospital pediátrico.

”Vine aquí por razones humanitarias, para la evacuación de civiles, pero Lavrov no quiso prometer nada sobre este punto”, insistió el jefe de la diplomacia ucraniana, y prosiguió: "Estoy determinado a continuar porque queremos que esta guerra llegue a su fin y que nuestro país quede liberado de los ocupantes”.

No hay avances en el alto el fuego en reunión de cancilleres

05:31 | Después de una hora y cuarenta minutos de conversaciones en Turquía, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo que “no hay avances en el alto el fuego”, según la cadena NTV. Previo a la reunión, el funcionario había dicho no tener ``muchas expectativas’' de avanzar en la resolución del conflicto tras 15 días de bombardeo y ocupación.

Se trató de la primera reunión entre dos responsables de alto nivel de Ucrania y Rusia desde el inicio de la ofensiva de Moscú. El encuentro tuvo lugar en la ciudad de Antalya, en el sur de Turquía, en presencia del ministro turco de Relaciones Exteriores, Mevlüt Çavusoglu.

Tres muertos, entre ellos una niña, en el ataque al hospital de maternidad de Mariúpol

05:19 | El ataque ruso cometido ayer por la tarde sobre un hospital de maternidad en la ciudad portuaria de Mariúpol mató a tres personas, incluida una niña, según confirmó hoy el consejo municipal. Resultaron heridas mujeres que esperaban a dar a luz y a médicos y sepultó a menores de edad bajo los escombros.

El suelo se estremeció a más de kilómetro y medio de distancia cuando el complejo en Mariúpol fue alcanzado por una serie de explosiones que hicieron estallar las ventanas y destruyeron buena parte de la parte frontal de un edificio.

Inicia reunión de cancilleres de Rusia y Ucrania

05:02 | Los funcionarios de Ucrania y Rusia, Dmytro Kuleba y Serguei Lavov, comenzaron en Turquía la reunión de más alto nivel entre ambos países desde el inicio de la invasión rusa. El encuentro tenía lugar al margen de un foro sobre diplomacia en la ciudad de Antalya, en el sur de Turquía, sobre el mar Mediterráneo, con la participación del canciller turco, Mevlut Cavusoglu.

Cavusoglu, que primero se reunió por separado con cada uno, dijo que la reunión tenía por fin allanar el camino para un encuentro entre los presidentes de Ucrania y Rusia que será facilitada por el mandatario turco. Por su parte Kuleba dijo también que iba a proponer a Lavrov una reunión entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y el ruso, Vladimir Putin.

Preparan la apertura de nuevos corredores humanitarios

04:49 | Las autoridades de Ucrania tienen previsto abrir este jueves tres corredores humanitarios desde la región de Sumy en el noreste hacia la ciudad ucraniana de Poltava. ”El 10 de marzo están previstos tres ‘corredores verdes’ en la región de Sumy. Los lugares de encuentro se anunciarán por la mañana.

El inicio del movimiento de las columnas está programado para las 9.00 horas (hora local)”, ha informado en su cuenta de Telegram el jefe de la Administración regional de Sumy, Dimitro Zhivitski.

Ejército de Ucrania lanza contraataque contra las fuerzas rusas para defender Kiev

04:32 | La emisora pública ucraniana Suspline informó según un asesor del Ministro del Interior el ejército ucraniano se encuentra defendiendo en las afueras de la capital de Ucrania. “La noche fue bastante difícil, pero en general podemos decir que el ejército ucraniano contraatacó cerca de Kiev”, dijo Vadym Denysenko.

“Alineamos cinco tanques. Por la mañana se escucharon batallas de artillería en Kiev, en las afueras del oeste. Ahora hay batallas. No hay más información detallada todavía”, agregó.

Intensifican los bombardeos en Sumy: tres muertos, entre ellos un niño de 13 años

04:17 | El jefe de la administración estatal regional de Sumy, Dmytro Zhyvytsky, dio más detalles sobre el primer informe de la administración militar regional que reportó que los últimos bombardeos provocaron la muerte de al menos un niña de 13 años y de dos mujeres.

“La artillería enemiga disparó contra la antigua planta de Electrobutprilad. El resultado del bombardeo mató a tres aldeanos, incluido un niño menor de edad”, dijo, y agregó: “La aviación enemiga golpeó casas residenciales. Cinco personas fueron rescatadas de las cataratas, dos de ellas niños. También destruyó parcialmente el departamento de policía”.

35 mil civiles fueron evacuados hoy de ciudades ucranianas, informa Zelensky

04:03 | El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que al menos 35 mil civiles fueron evacuados hoy de diversas ciudades de su país asediadas por las tropas rusas que lo invaden desde el 24 de febrero pasado.

El mandatario dijo en un mensaje de video divulgado esta noche que tres corredores humanitarios posibilitaron la evacuación de pobladores de las ciudades de Sumy y Enerhodar, y de suburbios de Kiev. El mandatario señaló que esperaba que las evacuaciones continuaran este jueves en los corredores que se abrirán en las ciudades de Mariupol, con varios días bajo asedio ruso; Volnovaja, en el sudeste del país, e Izium, en el este, según la agencia de noticias AFP.

