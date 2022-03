Conflicto Rusia-Ucrania hoy 10 de marzo: Rusia bombardea Yitomir, Kherson y Kharkiv, en medio de las negociaciones

Ucrania y Rusia acordaron este jueves un alto el fuego de 12 horas a lo largo de varias rutas de evacuación de civiles de ciudades ucranianas asediadas u ocupadas por fuerzas rusas.

Ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un embargo sobre la importación de petróleo, gas natural y carbón rusos, una medida que la Unión Europea (UE) se niega a adoptar. “El pueblo estadounidense dará otro poderoso golpe a la maquinaria de guerra de Putin", dijo Biden.

Rusia bombardea Yitomir, Kherson y Kharkiv, en medio de las negociaciones

06:25 | En las últimas horas, las fuerzas rusas bombardearon varias ciudades de las regiones ucranianas de Yitomir, Kherson y Kharkiv en un intento por seguir avanzando en el marco de la invasión del territorio, informó la agencia DPA.

En la ciudad de Korostén, en Yitomir, hubo al menos un fallecido y varias personas resultaron heridas a causa de los ataques aéreos perpetrados de madrugada, según indicó el Servicio Estatal de Emergencia. En Kherson, los ataques aéreos provocaron daños en el ala de psiquiatría de un hospital de Stepanovka. Aunque no se han registrado víctimas mortales por el momento, la zona de almacenamiento de comida se vio afectada.

Lavrov no se compromete con un corredor humanitario en Mariúpol

06:05 | Serguéi Lavrov no se comprometió con un corredor humanitario en Mariúpol, donde dijo que la situación era más difícil, según indicó la agencia Reuters. “Se están realizando estudios biológicos cerca de la frontera rusa”, agregó el representante del Kremlin, y sumó que “otros países, incluida la UE (Unión Europea), están actuando peligrosamente al enviar armas letales a Ucrania”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia dijo: “Aquellos que envían armas a Ucrania son responsables de sus acciones. Aquellos que alientan a los combatientes contratados también serán responsables de esto”.

Lavrov dijo: “Estamos listos para discutir las garantías de seguridad en Ucrania” y resaltó: “Queremos que Ucrania sea un país neutral. No nos oponemos a la ampliación de la OTAN”. Sobre la posibilidad de que pudiera haber un encuentro entre los mandatarios de Rusia y de Ucrania, el ministro del Kremlin indicó que “Putin no evita reunirse con Zelensky”.

“Ucrania no se rendirá”: Dmytro Kuleba

05:47 | “Quiero repetir que Ucrania no se ha rendido, no se rinde y no se rendirá”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, y se lamentó que no hubiera avances para un alto el fuego durante la reunión con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en el sur de Turquía. Sin embargo, el funcionario aclaró que decidieron en conjunto, con Lavrov, “proseguir sus negociaciones en este formato”.

“Queríamos obtener un alto el fuego de 24 horas. Lavrov dijo que Moscú quería hablar de corredores humanitarios”, precisó Kuleba a la espera de que se abra una salida segura para evacuar la ciudad de Mariúpol, en el sureste de Ucrania, bajo intensos bombardeos rusos que incluso tuvieron como epicentro un hospital pediátrico.

”Vine aquí por razones humanitarias, para la evacuación de civiles, pero Lavrov no quiso prometer nada sobre este punto”, insistió el jefe de la diplomacia ucraniana, y prosiguió: "Estoy determinado a continuar porque queremos que esta guerra llegue a su fin y que nuestro país quede liberado de los ocupantes”.

No hay avances en el alto el fuego en reunión de cancilleres

05:31 | Después de una hora y cuarenta minutos de conversaciones en Turquía, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo que “no hay avances en el alto el fuego”, según la cadena NTV. Previo a la reunión, el funcionario había dicho no tener ``muchas expectativas’' de avanzar en la resolución del conflicto tras 15 días de bombardeo y ocupación.

Se trató de la primera reunión entre dos responsables de alto nivel de Ucrania y Rusia desde el inicio de la ofensiva de Moscú. El encuentro tuvo lugar en la ciudad de Antalya, en el sur de Turquía, en presencia del ministro turco de Relaciones Exteriores, Mevlüt Çavusoglu.

Tres muertos, entre ellos una niña, en el ataque al hospital de maternidad de Mariúpol

05:19 | El ataque ruso cometido ayer por la tarde sobre un hospital de maternidad en la ciudad portuaria de Mariúpol mató a tres personas, incluida una niña, según confirmó hoy el consejo municipal. Resultaron heridas mujeres que esperaban a dar a luz y a médicos y sepultó a menores de edad bajo los escombros.

El suelo se estremeció a más de kilómetro y medio de distancia cuando el complejo en Mariúpol fue alcanzado por una serie de explosiones que hicieron estallar las ventanas y destruyeron buena parte de la parte frontal de un edificio.

Inicia reunión de cancilleres de Rusia y Ucrania

05:02 | Los funcionarios de Ucrania y Rusia, Dmytro Kuleba y Serguei Lavov, comenzaron en Turquía la reunión de más alto nivel entre ambos países desde el inicio de la invasión rusa. El encuentro tenía lugar al margen de un foro sobre diplomacia en la ciudad de Antalya, en el sur de Turquía, sobre el mar Mediterráneo, con la participación del canciller turco, Mevlut Cavusoglu.

Cavusoglu, que primero se reunió por separado con cada uno, dijo que la reunión tenía por fin allanar el camino para un encuentro entre los presidentes de Ucrania y Rusia que será facilitada por el mandatario turco. Por su parte Kuleba dijo también que iba a proponer a Lavrov una reunión entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y el ruso, Vladimir Putin.

Preparan la apertura de nuevos corredores humanitarios

04:49 | Las autoridades de Ucrania tienen previsto abrir este jueves tres corredores humanitarios desde la región de Sumy en el noreste hacia la ciudad ucraniana de Poltava. ”El 10 de marzo están previstos tres ‘corredores verdes’ en la región de Sumy. Los lugares de encuentro se anunciarán por la mañana.

El inicio del movimiento de las columnas está programado para las 9.00 horas (hora local)”, ha informado en su cuenta de Telegram el jefe de la Administración regional de Sumy, Dimitro Zhivitski.

Ejército de Ucrania lanza contraataque contra las fuerzas rusas para defender Kiev

04:32 | La emisora pública ucraniana Suspline informó según un asesor del Ministro del Interior el ejército ucraniano se encuentra defendiendo en las afueras de la capital de Ucrania. “La noche fue bastante difícil, pero en general podemos decir que el ejército ucraniano contraatacó cerca de Kiev”, dijo Vadym Denysenko.

“Alineamos cinco tanques. Por la mañana se escucharon batallas de artillería en Kiev, en las afueras del oeste. Ahora hay batallas. No hay más información detallada todavía”, agregó.

Intensifican los bombardeos en Sumy: tres muertos, entre ellos un niño de 13 años

04:17 | El jefe de la administración estatal regional de Sumy, Dmytro Zhyvytsky, dio más detalles sobre el primer informe de la administración militar regional que reportó que los últimos bombardeos provocaron la muerte de al menos un niña de 13 años y de dos mujeres.

“La artillería enemiga disparó contra la antigua planta de Electrobutprilad. El resultado del bombardeo mató a tres aldeanos, incluido un niño menor de edad”, dijo, y agregó: “La aviación enemiga golpeó casas residenciales. Cinco personas fueron rescatadas de las cataratas, dos de ellas niños. También destruyó parcialmente el departamento de policía”.

35 mil civiles fueron evacuados hoy de ciudades ucranianas, informa Zelensky

04:03 | El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que al menos 35 mil civiles fueron evacuados hoy de diversas ciudades de su país asediadas por las tropas rusas que lo invaden desde el 24 de febrero pasado.

El mandatario dijo en un mensaje de video divulgado esta noche que tres corredores humanitarios posibilitaron la evacuación de pobladores de las ciudades de Sumy y Enerhodar, y de suburbios de Kiev. El mandatario señaló que esperaba que las evacuaciones continuaran este jueves en los corredores que se abrirán en las ciudades de Mariupol, con varios días bajo asedio ruso; Volnovaja, en el sudeste del país, e Izium, en el este, según la agencia de noticias AFP.

SIGUE LEYENDO:

Conflicto Ucrania-Rusia: Niña muere deshidratada tras bombardeos en Mariúpol; quedó atrapada en su casa

Madres de alquiler ucranianas deben dar a luz en medio de la guerra por esta razón

Ucrania reporta 17 personas heridas por bombardeo en hospital