Una mujer dejó a su esposo por celoso y violento: él la acuchilló mientras le gritaba "te amo"

Un hombre apuñaló a su esposa luego de que ella lo dejara debido a su compotamiento posesivo y controlador. Aunque en un inicio negó que quisiera asesinarla, el día de su juicio cambió su declaración y confirmó que el plan era matarla y luego suicidarse porque si ella no estaba con él, no debía estar con nadie más.

Este 8 de febrero, Nicholas Hutchins, de 55 años, fue sentenciado a 19 de años de prisión más otros tres en su casa luego de que en julio de 2020 le clavara cuatro veces un cuchillo en el brazo su mujer, quien se había ido a vivir con su hermana después de varios episodios violentos y de celos por parte del hombre.

De acuerdo My London, Nicholas la esperó cerca de las 07:00 horas del 30 de julio en un callejón oscuro de Londres, por donde ella debía pasar para tomar el camión que la llevaba al trabajo. La señora no lo reconoció hasta que estuvo muy cerca, y por eso ya no pudo evitar el ataque: en un inicio pensó que la golpearía por lo que alzó el brazo, fue entonces que sintió las cuchilladas y la sangre correr.

Mientras Hutchins apuñalaba a la mujer, éste le gritaba que no debia haberlo dejado y que la amaba. Afortunadamente un vecino escuchó y pudo salir en defensa de la mujer. El hombre sometió al agresor y poco tiempo después se sumó el esposo de la hermana de la víctima, quien también ayudo a mantenerlo en el piso para que no escapara mientras esperaban a la policía y los servicios de emergencia.

Cuando fue arrestado, Nicholas gritó "si no puedo tenerla, nadie podrá tenerla, ¡te amo!".

El ataque ocurrió días después de que saliera de prisión, ya que lo habían detenido por acosar a su esposa, quien estaba refugiada con su hermana, ya que en verdad temía por su vida. Y antes de eso, en marzo de 2020, había agredido a dos empleados de los servicios de emergencia a quienes atacó e intentó quemar cuando llegaron con su esposa a la casa que compartían.

Este es el lugar donde Nicholas agredió a su esposa. Foto: Google Maps

"Siempre fue celoso"

Hutchins y su esposa llevaban más de tres décadas casados, y aunque siempre fue celoso y posesivo, su comportamiento empeoró en 2016, cuando la agredió luego de ir a un show de striptease con sus amigas. Además, su excesivo consumo de alcohol lo hacía perder la razón al grado de incluso golpearla.

Después hubo otra series de agresiones por las que solo lo acusaron de acoso y no de lesiones o intento de asesinato. La vez que fue detenido, en 2020. Nicholas admitió que lo hacia porque se ponía celoso, "no tonto, celoso...tal vez celoso no sea la palabra correcta. La amo hasta la muerte, es la única chica que he conocido. La única chica que he besado", precisa My London.

A casi dos años de haber acuchillado a su esposa, agresión de la que afotunadamente pudo recuperarse la mujer, el hombre fue sentenciado a pesar de los intentos de su defensa por justificar su violento comportamiento; y es que en 2008, Nicholas había tenido un accidente laboral que le había provocado acumulación de líquido en la cabeza, por lo que estaba medicado y con la orden de no beber alcohol, la cual desobedeció. Entonces, argumentaron que su cambio de actitud fue consecuencia del golpe.

Sin embargo, su esposa precisó ante la corte que él ya era celoso y posesivo desde antes del incidente, por lo que a Hutchins no le quedo otra opción que declararse culpable. El juez determinó que el detenido había intentado matar a la víctima y que representaba un peligro real para ella.

En una declaración leída durante el juicio, la esposa de Nicholas dijo que sentía que su marido no había sido el mejor, pero que lamentaba lo que le estaba pasando.

"Siento que mis hijos y mis nietos lo han perdido. También lo siento por su familia, ya que han perdido a su hermano o hijo. Su madre no me habla porque siente que fue mi culpa. Nunca quise que esto sucediera. Solo quería que él buscara ayuda", escribió la mujer.

