Cabra con rara mutación en los ojos aterra a la gente; la comparan con criatura mitológica | FOTOS

Una cabra nació con una terrible mutación en sus ojos, la cual parece como si tuviera uno solo como un cíclope en medio de su frente. La imagen ha aterrado a los habitantes de una comunidad en el pueblo de Gokmusa en la provincia de Kilis en Turquía.

TE PUEDE INTERESAR: Cabra da a luz a su cría y causa conmoción por tener un rostro humano: FOTOS

El granjero turco Ahmet Kartal, es el propietario de la cabra y aseguró que en sus 25 años como granjero criando animales, jamás había visto nada parecido. Hace días, Ahmet fue a revisar su ganado y notó que un cabrito había nacido. Al inspeccionar al animal, observó que la cabra presentaba un problema en sus ojos.

La cabra conmocionó a una comunidad en Turquía. Foto: Daily Star

Kartal vio que los ojos del cabrito estaban firmemente plantados justo en el centro de su frente, imagen que la asoció de inmediato con la criatura de la mitología griega conocida como Cíclope.

"Me estremecí cuando vi por primera vez al cabrito en el granero. No emitió ningún sonido, pero cuando tomé la foto, sentí que me estaba mirando", dijo para Daily Mail.