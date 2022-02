No somos malos como nos dibuja el señor Putin, la gente está envenenada por él, asegura Ucraniano

Este lunes, Vadym Dluzhynskyy, ciudadano de Ucrania, compartió su experiencia luego de que su país ha sido invadido por Rusia. De acuerdo con el entrevistado, su casa se encuentra ubicada a un par de kilómetros del Aeropuerto Militar de Vasylkiv, por lo que ha sido testigo de los bombardeos y tiroteos constantes.

En entrevista con Adela Micha para El Heraldo Televisión, señaló que en lo que va de esta madrugada cayeron cinco misiles cerca de su casa, pero pudo lograr establecer conexión y salir de su sótano, el cual utilizan como refugio.

"El fin de semana fue complicado, porque por indicaciones del presidente, nos dejaron encerrados en casa por seguridad nuestra, durante todo el fin de semana", expresó.

Agregó que los bombardeos no son "tan peligrosos si son a mucha distancia de nuestras casas, pero si hay una explosión de un depósito petrolero, que tiene miles de toneladas de petróleo, es lo que nos asustó mucho y estuvimos casi 48 horas en el sótano nuestro, con poca comida y agua potable y hoy a las 08:00 nos permitieron salir y hacer algunas cosas comunes de nuestra vida, siempre y cuando uno tenga su teléfono con un programa del estado que nos avisa de alertas de bombardeos".

Detalló que a las 06:00 am tuvieron alrededor de siete tiros de misiles y a las 17:15 de la tarde otra vez como cinco, pero durante el día no se han registrado más por el tema de la reunión entre las dos partes involucradas en el conflicto.

Explicó que durante tres días, en la provincia de Kiev estaba todo cerrado y las familias vivían con lo que habían comprado previamente,

Por otro lado, compartió que no tiene una familia típica, ya que su hija vive en Ciudad de México, desde donde ha ayudado, mientras que él vive con su esposa, hijo y un perrito, en tanto que sus papás viven en otra provincia y singuen las medidas del gobierno cuando hay bombardeo.

Para sobrevivir ante los bombardeos, las personas deben adecuarse a las condiciones, algunos tienen sótanos, otros usan sus cocheras, o refugios de alguna fábrica.

Respecto al apoyo que han recibido por parte de otros países, indicó que "siempre fuimos gente amistosa, y Ucrania como república de la Unión Soviética, siempre fue un amigo de las demás repúblicas".

Apuntó que lo único que "queremos vivir en paz, en una forma civilizada con todo el mundo, estamos en una deuda con todos los países que lograron entender nuestro deseo, no somos fascistas, no estamos matando gente por placer, solo estamos defendiéndonos, sí hay caídos de ambas partes, es una guerra para nosotros porque estamos por nuestra independencia, la que tenemos hace 30 años pero el señor Putin no quiere asumirlo".

Finalmente, indicó que se encuentran a la espera de que hoy se tome una decisión para poner fin a la guerra.

"Hace pocos días muchísima gente de Ucrania pensaba que nuestro presidente es un artista cómico y cuando empezó el conflicto se hizo un soldado, está en la capital de Ucrania, compartiendo con nosotros el dolor, la falta de sueño, de comida, se pone como un patriota de verdad, ahora tenemos casi un 90% de apoyo al presidente, el pueblo ha cambiado su opinión a favor de él, lo que está haciendo es que Ucrania no está sola".

Aseguró que alrededor de este conflicto hay muchas mentiras, "es lo que queremos transmitir, que no somos tan malos como nos dibuja el señor Putin, la gente está envenenada por él, porque los rusos siempre fuero amistosos con nosotros, solo queremos que nos dejen en paz, vivir tranquilos".

