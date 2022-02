Conflicto Rusia Ucrania últimas noticias: Vuelo que trasladará a mexicanos saldrá el domingo desde Rumania

El canciller Marcelo Ebrard informó sobre la situación de los mexicanos en Ucrania y adelantó que el domingo será cuando puedan abordar el vuelo que los traerá de vuelta a México, quienes así lo deseen.

[21:40] A través de Twitter dio a conocer que a las 10:00 horas despegará el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que volará con destino a Rumania para evacuar a los connacionales que se encuentran en medio del conflicto bélico.

Asimismo, agregó que el avión irá vía Canadá e Irlanda y será el primer vuelo, pero de ser necesario habrá otros en próximos días. Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que se están haciendo los trámites necesarios para realizar la operación en coordinación con la Fuerza Aérea Mexicana.

En tanto, Guillermo Ordorica, embajador de México en Rumania recibe a los mexicanos desalojados de Ucrania, en este contexto el encargado consular de México en Polonia, Carlos Tena hace lo propio en la frontera con Polonia.

Fuerzas militares rusas hicieron estallar un gasoducto en Járkiv

[21:00] El conflicto no cesa en Ucrania y pese a los intentos por detener lo que está sucediendo, las tropas rusas siguen avanzando y después de los primeros bombardeos de esta noche en la capital, se registró otro ataque en Járkiv y Vasilkov.

Fue en Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania donde fuerzas militares rusas hicieron estallar un gasoducto mientras que en Vasilkov se reportó la caída de un misil que ocasionó un incendio en el depósito petrolero que podría causar una catástrofe ambiental, por lo que se recomendó a la población tomar medidas ante la presencia de sustancias químicas en el aire.

La Base Aérea de la ciudad de Vasylkiv sigue siendo un punto caliente durante los enfrentamientos, ya que mientras las fuerzas rusas intentan apoderarse de ésta a unos 30 kiómetros al suroeste de Kiev, los bomberos no pueden llegar al depósito de petróleo que fue incendiado unas horas antes.

Registran nuevos bombardeos en Kiev

A la 1:00 de la madrugada hora local de Ucrania se registraron nuevos bombardeos en la capital Kiev, en los primeros videos que circulan en redes sociales sobre lo que está sucediendo se puede ver cómo el cielo se ilumina debido a las explosiones.

[17:32] Es así que se espera que durante la noche haya más bombardeos de este tipo en la ciudad que aún se resiste al feroz ejército ruso que se han valido de ataques aéreos.

Estados Unidos aisla a Rusia del sistema financiero internacional

[16:34] La tensión continúa en el tercer día de ataques a Ucrania, por lo que trascendió la tarde de este sábado la declaración conjunta con Canadá y los principales líderes europeos miembros de la Comisión Europea, Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido que publicó la Casa Blanca a través de la cual se comprometen a tomar nuevas acciones económicas contra Rusia.

Entre estas acciones destaca garantizar que los bancos rusos seleccionados sean eliminados del sistema de mensajería SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication o sociedad para las comunicaciones interbancarias y financieras mundiales) que es la herramienta utilizada para las comunicaciones interbancaria a nivel mundial.

Esta decisión afectará gravemente a Rusia debido a que supondría un fuerte golpe al país liderado por Vladimir Putin, ya que afectaría al sector financiero no obstante, también podría tener repercusiones mundiales.

Hackean páginas web del Kremlin y medios estatales

[16:24] En medio de los ataques militares que se han desarrollado hace unos días, el grupo de ciberactivistas "Anonymous" le declaró la guerra cibernética a Rusia través de un mensaje que publicó a través de sus redes sociales.

Es así que durante la tarde del sábado diversos sitios web del Kremlin, medios estatales como Russia Today (RT) y el sitio web oficial del presidente ruso Vladimir Putin continuaban sin funcionar.

Fue así como iniciaron los ciberataques contra Rusia en el tercer día del conflicto entre Rusia y Ucrania, sin embargo el gobierno ruso ha negado que las fallas en los sitios web se deban a ataques por parte de Anonymous.

Primeras familias mexicanas ya están fuera de la zona de peligro

[14:22] Después de vivir momentos de angustia en Ucrania, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que las primeras familias mexicanas ya se encuentran fuera de la zona de peligro.

Fue a través de un video publicado en redes sociales como la dependencia dio a conocer la noticia, agregó que esta acción fue posible gracias a la coordinación de las embajadas mexicanas en Ucrania y Rumania.

En el video de 2 minutos con 20 segundos los mexicanos externaron algunas palabras con las que agradecieron el apoyo de la SRE para salir de Kiev, asimismo cómo fue su experiencia en este proceso que están viviendo en medio del conflicto bélico.

"Excelente la coordinación que tuvo la Secretaría de Relaciones Exteriores, tanto para nuestra salida de Kiev a Ivano-Frankivsk como aquí, el recibimiento en Rumania; dan ganas de besar el piso, señor embajador muchas gracias"

Otros connacionales destacaron la pronta respuesta y coordinación de la embajada mexicana en Ucrania de igual forma, hablaron de la cálida bienvenida que han tenido, pues ha sido acompañada de todas las facilidades como trámites y traslado.

Misil ruso impactó contra un edificio de departamentos

La ofensiva militar rusa mantiene su paso por Ucrania pese a los intentos internacionales por evitar la guerra. La madrugada de este 26 de febrero, el gobierno ucraniano reportó 33 adultos y dos niños heridos en Kiev, además de casi 200 muertos, entre ellos tres menores de edad.

El alcalde Vitali Klistchko también informó que un misil ruso impactó contra un edificio de departamentos al oeste de la urbe, sin dejar heridos reportados y las autoridades esperan que Rusia lance misiles a 800 objetivos en Ucrania en el tercer día de batalla.

Joe Biden defiende sanciones contra Rusia

Militares rusos avanzan por calles de Ucrania. FOTO: AFP

[13:40] El presidente estadunidense, Joe Biden, defendió la política de sanciones contra Rusia por su invasión a ucrania, ya que la alternativa militar directa contra el Ejército ruso, "sería la Tercera Guerra Mundial".

"Aquí hay dos opciones: o vamos a la guerra con Rusia y empezamos físicamente la Tercera Guerra Mundial, o bien nos aseguramos que un país que actúa de manera tan contraria al derecho internacional pague el precio por hacerlo", declaró en entrevista con el comentarista político Brian Tyler Cohen hoy por la tarde.

Soldados rusos se acercan a la planta nuclear de Zaporizhzhia

Soldados ucranianos se preparan para defender Ucrania. FOTO: AFP

[13:08] Las tropas rusas se están acercando a la planta de energía nuclear de Ucrania en Zaporizhzhia y han apuntado sus cohetes al sitio, informó la tarde de este sábado Vadym Denysenko, asesor del ministro del Interior de Ucrania.

90 mexicanos esperan ser trasladados a Rumania desde Kiev

[12:55] El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, informó esta tarde mediante sus redes sociales que aproximadamente 90 mexicanos esperan ser trasladados a Rumania desde Kiev, debido al toque de queda impuesto en la capital de Ucrania.

"Olga García Guillén me reporta que sigue trabajando desde la residencia de México. Escuchan detonaciones. Hay toque de queda por lo que no puede mover vehículos. Estamos en comunicación con 90 personas aprox para moverlas a Rumania en cuanto sea posible", escribió el canciller en su cuenta de Twitter.

Ebrard destacó que las autoridades mexicanas se han mantenido en permanente comunicación con los connacionales y que están a la espera de que existan condiciones para la movilidad de vehículos.

Este viernes 25 de febrero México logró trasladar a Rumanía a las primeras familias mexicanas que se encontraban en Ucrania, tras la invasión rusa, informó ayer Marcelo Ebrard. También dio a conocer que México enviará a Rumanía un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para repatriar a los connacionales que deseen regresar al país ante la invasión rusa.

Ministerio de Defensa de Rusia ordena al Ejército iniciar una ofensiva contra Ucrania

[12:36] La tarde de este sábado el Ministerio de Defensa de Rusia ha ordenado al Ejército iniciar una ofensiva en todas las direcciones luego de acusar a Kiev de negarse a sentarse en la mesa de negociaciones con el Kremlin.

“Después de que la parte ucraniana rechazara el proceso de conversaciones, hoy se les dio a todas las unidades la orden de iniciar una ofensiva en todas las direcciones en correspondencia con el plan de la operación”, declaró en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Ígor Konashénkov.

El militar recordó que la víspera, “tras las declaraciones del régimen de Kiev sobre su disposición al diálogo, se detuvieron las acciones de combate en las principales direcciones de la operación”, pero ahora la ofensiva se ha reanudado.

Rusia destaca el avance militar en el este ucraniano

[12:29] Konashénkov destacó el avance en el este ucraniano de las milicias separatistas de Donetsk y Lugansk, que, dijo, tomaron nuevos pueblos con ayuda del Ejército ruso en la dirección de Rubézhnoye.

“Hoy las fuerzas de la república popular de Lugansk avanzaron a una profundidad de 46 kilómetros y tomaron los pueblos de Schastie y Murátovo”, informó, al destacar que a su vez las milicias de Donetsk avanzaron unos 10 kilómetros y se apoderaron de Starognátovka, Otkiabrskaya y Pavlópol.

También se refirió a enfrentamientos en el Mar Negro, al informar de que la víspera, durante la evacuación de 82 guardafronteras ucranianos que “depusieron voluntariamente las armas”, los buques rusos fueron atacados por 16 lanchas de la Marina ucraniana, a las que acusó de cubrirse con navíos civiles.

Ejército de Chechenia toma una instalación militar

Los lazos de Rusia con Occidente cayeron a nuevos mínimos por su invasión a Ucrania. FOTO: AP

[12:16] El líder de Chechenia, Ramzán Kadírov, confirmó hoy la participación de efectivos chechenos en la guerra que lanzó Rusia hace tres días contra Ucrania. En un video publicado en su canal de Telegram, Kadírov asegura que los efectivos del cuerpo checheno de la Guardia Nacional desplegados en Ucrania tomaron hoy una instalación militar ucraniana sin bajas.

El líder checheno, tristemente célebre por amparar y promover con total impunidad los reiterados abusos a los derechos humanos cometidos por la Guardia Nacional en esta república rusa, se jactó de que las fuerzas chechenas se apoderaron de la sede de una brigada de la Guardia Nacional de Ucrania.

Kadírov subrayó que una de las principales misiones de los militares que participan en la "operación especial rusa" en Ucrania radica en garantizar la seguridad de la población y evitar daños a las ciudades.

"No tenemos deseos de luchar contra Ucrania o el pueblo ucraniano. Estamos en contra de quienes nos mataron y quienes nos quieren matar. Nuestra posición es garantizar la seguridad de nuestro Estado y nuestro pueblo. Y no queremos que ataquen a Rusia utilizando Ucrania", aseguró. "No piensen que los chechenos o los rusos no los quieren. Todos los queremos. No queremos la guerra", añadió.

Eslovenia cierra su espacio aéreo a los aviones rusos

Miles de habitantes de Kiev abandonan la ciudad. FOTO: Especial

[12:08] Eslovenia ha cerrado este sábado su espacio aéreo para los aviones de Rusia en reacción a la invasión rusa de Ucrania, informó el gobierno esloveno. Varios países europeos, como Bulgaria, Polonia, República Checa, Estonia, Lituania, Letonia y Rumanía ya han adoptado o anunciado decisiones similares.

El gobierno esloveno precisó que se prohíbe el uso del espacio aéreo para aviones registrados en Rusia o de operadores rusos, "mientras que haya motivo para ello". Informó que los puestos de control de vuelo han recibido la instrucción de rechazar el permiso de entrada a esos aviones, si sus pilotos lo pidieran.

El gobierno esloveno también ha destinado hoy a Ucrania 100 mil euros por medio del Consejo internacional de la Cruz Roja y ayuda humanitaria por valor de 163 mil de euros a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Rusia también cierra su espacio aéreo a aerolíneas rumanas

Decenas de personas duermen en el metro de Kiev para protegerse de los bombardeos. FOTO: EFE

[12:05] Rusia decidió cerrar su espacio aéreo para aerolíneas rumanas, después de que el gobierno de Rumanía ordenara una medida similar para las compañías aéreas rusas, con lo que se sumó al Reino Unido, Polonia, Chequia y Bulgaria, informó la Agencia Federal de Transporte Aéreo, Rosaviatsia.

"Debido a decisiones inamistosas de las autoridades de aviación rumanas, se decidió introducir restricciones para que las compañías aéreas de Rumania o registradas en ella realicen vuelos regulares a territorio de la Federación Rusa, incluido

Alemania enviará 400 lanzagranadas a Ucrania

[11:45] Este sábado Alemania autorizó la entrega a Ucrania de 400 lanzacohetes antitanque, rompiendo con su política tradicional de no exportar armas letales a zonas en conflicto, informó este sábado a la AFP una fuente gubernamental. "Teniendo en cuenta el ataque ruso contra Ucrania, el gobierno está pronto para enviar de manera urgente el material requerido para la defensa de Ucrania", señaló la fuente.

Por su parte, España alista el traslado de medicinas y material sanitario ante la invasión rusa. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, acudió a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, cerca de Madrid, para recibir veinte toneladas de medicamentos y material sanitario para un primer envío de ayuda a Ucrania.

Tras sanciones, Rusia amenaza a Occidente con abandonar acuerdo nuclear

Las hostilidades entre Rusia y Ucrania van en aumento. FOTO: AP

[08:22] Un alto funcionario ruso advirtió el sábado que Moscú podría responder a las sanciones occidentales abandonando el acuerdo más reciente con Estados Unidos sobre armas nucleares, cortando los lazos diplomáticos con países de Occidente y congelando sus activos.

La declaración de Dmitri Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, se produjo en momentos en que los lazos de Rusia con Occidente cayeron a nuevos mínimos por su invasión a Ucrania. Medvedev subrayó que las sanciones occidentales ofrecen al Kremlin un detonante para revisar por completo sus lazos con Occidente, lo que indicó que Rusia podría optar por no participar en el nuevo tratado de control de armas nucleares START, que limita los arsenales nucleares de Estados Unidos y Rusia.

Gobierno de Rumanía ordena cierre de su espacio aéreo a todos los aviones rusos

Una mujer camina por calles con presencia de militares. FOTO: Especial

[08:15] El Gobierno de Rumanía ordenó hoy el cierre de su espacio aéreo a todos los aviones rusos, sumándose así al Reino Unido, Polonia, Chequia y Bulgaria, que habían tomado previamente esta medida, así como los bálticos Letonia, Lituania y Estonia.

"A partir de las 15.00 (13.00 GMT), el espacio aéreo de Rumanía ha quedado cerrado para todos los vuelos regulares, aterricen o no en los aeropuertos del país, de las aeronaves de operadores registrados en la Federación Rusa", ha anunciado la Autoridad Aeronáutica Civil Rumana en un comunicado.

La prohibición no se aplica "a los vuelos humanitarios y a los de urgencia", añade el texto oficial, en el que se declara sin efecto el acuerdo firmado en 1976 entre Bucarest y Moscú en materia de transporte aéreo.

Seguridad de las fronteras de la OTAN está garantizada: España

[07:42] El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, afirmó este sábado que la seguridad de las fronteras de la OTAN está "totalmente garantizada", ante la invasión de Rusia en Ucrania.

La seguridad "está totalmente garantizada" por la acción conjunta de la Unión Europea y de la OTAN, declaró a los medios en una base aérea cerca de Madrid, desde la que España prepara un primer envío de ayuda humanitaria a Ucrania, con veinte toneladas de medicamentos y material sanitario.

"Tenemos que tener la absoluta certeza de que la Unión Europea y los aliados de la OTAN tomaremos todas las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad", subrayó el ministro, que recordó que la Alianza Atlántica es "una organización defensiva, no ofensiva", y es en ese marco en el que está actuando.

Presidente de Bielorrusia dice estar listo para ofrecer hoy mismo diálogo a Rusia y Ucrania

Destrozos causados tras el impacto de un misil. FOTO: AFP

[07:30] El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, afirmó hoy que está listo para ofrecer hoy mismo a Minsk como sede de las negociaciones para detener el conflicto armado que inició Rusia hace tres días en Ucrania.

"Estamos abiertos. Que vengan hoy. Brindaremos y ayudaremos por completo en este sentido para evitar una guerra y una matanza. Por el momento, esto es un conflicto. El conflicto está en la etapa de ignición. Debemos detenerlo. Lo dije el primer día", señaló, según la agencia oficial bielorrusa, BELTA.

Dijo que ofreció el jueves mismo, primer día de la ofensiva militar rusa, una plataforma de negociación. "Se suponía que llegarían mañana", añadió Lukashenko, quien recalcó que habló de ello con el presidente ruso, Vladimir Putin.

De acuerdo con el Kremlin, Kiev propuso Varsovia como sede alternativa para las negociaciones, pero luego "rompió la comunicación", algo que Ucrania negó anoche al afirmar que estaban en curso consultas sobre el lugar y la hora de un eventual diálogo con Rusia, al que siempre se ha mostrado abierto.

Balance de la guerra: Ucrania reconoce 198 muertos en conflicto con Rusia

[06:25] Ucrania ha reconocido haber sufrido al menos 198 muertos desde el comienzo el pasado jueves de la invasión de fuerzas rusas, que durante la pasada madrugada lanzaron misiles contra unos ochocientos objetivos.

"Lamentablemente, según datos operativos, tenemos 198 muertos, entre ellos 3 niños, y mil 115 heridos, 33 de los cuales son menores de edad", afirmó en su cuenta de Facebook, el ministro de Sanidad de Ucrania, Víktor Liashkó.

Además, Rusia atacó durante la madrugada del sábado más de ochocientos objetivos militares ucranianos con misiles de crucero, mientras el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, rechazó abandonar el país y deponer las armas.

"Durante la noche las Fuerzas Armadas de Rusia utilizaron armas de alta precisión contra la infraestructura militar de Ucrania, que destruyeron con misiles de crucero terrestres y navales", informó el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konashenkov, al especificar que el objetivo fueron 821 instalaciones.

Fuerzas rusas tomaron la ciudad de Melitópol

Edificio residencial atacado durante la mañana de este sábado en Kiev. FOTO: Especial

[06:05] "Entre ellas 14 aeródromos militares, 19 puestos de control y comunicaciones, 24 sistemas de misiles antiaéreos S-300 y Osa, 48 estaciones de radares", dijo.

Informó sobre el derribo de siete aviones, siete helicópteros y nueve drones ucranianos, y la aniquilación de ocho lanchas de combate, así como 87 tanques y vehículos blindados, 28 lanzaderas múltiples y 118 vehículos y equipos militares".

Según Konashenkov, las fuerzas rusas tomaron la ciudad de Melitópol, ubicada en el sur de Ucrania, donde "toman todas las medidas para garantizar la seguridad de la población civil y evitar provocaciones de los servicios de inteligencia ucranianos y los nacionalistas".

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Ucrania afirmó que durante la última jornada las pérdidas de las tropas enemigas aumentaron, al reportar el derribo de 14 aviones y 8 helicópteros y la destrucción de 102 tanques y 536 blindados.

Según la entidad militar ucraniana, los rusos habrían perdido en combate más de 3 mil soldados.

Ucrania hizo "descarrilar" el plan de ataque ruso: Zelenski

Cientos de personas siguen abandonando Kiev para escapar de la guerra. FOTO: AP

[05:48] El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró hoy que las Fuerzas Armadas del país han hecho "descarrilar" el plan de ataque ruso para la capital, Kiev, contra la que Rusia empleó "todo" para asaltarla, como combatientes, saboteadores y tropas aerotransportadas.

"Puedo comenzar con las buenas noticias: hemos resistido y estamos repeliendo con éxito los ataques enemigos. La lucha continúa en muchas ciudades y regiones de nuestro país. Kiev y las ciudades clave alrededor de la capital están controladas por nuestro Ejército", señaló en una nueva alocución a la nación difundida por la Oficina de la Presidencia.

"Los ocupantes querían bloquear el centro del país y poner marionetas (prorrusas) aquí, como en Donetsk. Hemos hecho descarrilar su idea, no obtuvieron ninguna ventaja sobre nosotros", añadió.

"La verdadera batalla por Kiev continuó. El enemigo usó todo contra nosotros: combatientes, saboteadores, tropas de desembarco. Los invasores golpearon áreas residenciales, tratando de eliminar las instalaciones de energía. Sus tácticas son muy viles", afirmó.

35 personas resultaron heridas durante la madrugada de este sábado en Kiev

Soldados y civiles se han incorporado a la defensa de Kiev. FOTO: Especial

[05:32] Al menos 35 personas resultaron heridas la pasada madrugada en Kiev, incluyendo dos niños, según el balance de toda la ciudad hecha por su alcalde, Vitali Klistchko, quien informó también de que un misil ruso impactó contra un edificio de apartamentos en el oeste de la urbe.

Asimismo, negó la presencia de tropas regulares rusas en la ciudad tras una noche de intensos combates e intentos del Ejército ruso de controlar la capital de Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, recalcó en su discurso que los combates siguen en muchas partes del país -como en Sumy (noreste), Járkov (este) o Chernígov (norte)- e instó a todos los ucranianos a regresar a Ucrania y defender su país.

En el Donbás, según la Administración Estatal de la región de Lugansk, el Ejército ha perdido el control de Stanitsia Luganska, Krymske y Markivka, según la agencia UNIAN. El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró además hoy que las Fuerzas Armadas rusas han establecido el control total sobre la ciudad de Melitopol, cerca del mar de Azov.

Ejército de Ucrania afirmó haber matado a más de 3 mil soldados

[05:18] El ejército de Ucrania afirma que destruyó 14 aviones rusos y mató a más de 3 mil soldados El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó este sábado que su ejército derribó 14 aviones rusos, 8 helicópteros, 102 tanques, 536 vehículos blindados, 15 sistemas de artillería y mató a 3 mil soldados rusos.

Sin embargo, la Embajada Rusa informó que son noticias falsas y que instan "a que se basen en los hechos reales y no en las fantasías del criminal régimen de Kiev".

Biden ayudará a Ucrania con 350 mdd

Biden autorizó al Departamento de Estado a dirigir hasta 250 millones de dólares en ayuda en general a Ucrania. FOTO: Especial

[05:04] El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó el desembolso de hasta 350 millones de dólares en nueva ayuda militar a Ucrania en plena invasión por parte de Rusia, según anunció la Casa Blanca.

En un memorando, Biden autorizó al Departamento de Estado a dirigir hasta 250 millones de dólares en ayuda en general a Ucrania y hasta 350 millones dedicados a "artículos y servicios de defensa", incluidos formación y entrenamiento militar.

El anuncio llegó después de que el presidente estadunidense mantuviese este viernes una conversación telefónica de 40 minutos con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para abordar cuestiones de ayuda militar y sanciones.

Zelenski pide a la UE decidir ya sobre la adhesión de Ucrania

[04:55] El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió hoy a la Unión Europea (UE) decidir ya sobre la adhesión de Ucrania al club comunitario.

"Es un momento para cerrar la larga discusión de una vez por todas y decidir sobre la membresía de Ucrania en la UE", escribió Zelenski en un tuit tras hablar por teléfono este sábado con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en lo que describió como "nuevo día en el frente diplomático".

Zelenski abordó con el político belga la "asistencia efectiva y la lucha heroica de los ucranianos por su futuro libre". Además, el mandatario ucraniano conversó con el presidente francés, Emmanuel Macron, y aseguró en otro tuit sobre la llamada telefónica "que las armas y el equipo de nuestros socios están en camino a Ucrania".

"¡La coalición contra la guerra está funcionando!", aseguró tras resistir el Ejército una dura noche en todos los frentes tras la guerra que lanzó Rusia el jueves contra Ucrania.

