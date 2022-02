Youtuber mexicano Alex Tienda escapa buscando refugio en medio del bombardeo en Ucrania | VIDEO

La tensión en Ucrania incrementó tras el anuncio del presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre una operación militar especial que siguió de un bombardeo en ciudades como Kiev y Kharkiv, lo que llevó a un youtuber mexicano a buscar refugio en medio del conflicto.

Se trata de Alex Tienda, quien se encuentra en aquel país realizando un documental sobre el conflicto entre estos países, sin embargo, causó gran preocupación entre sus seguidores al compartir el momento en que escucha una fuerte explosión y sale del lugar en el que se hospedaba para buscar refugio con otros periodistas.

El youtuber veracruzano informó que se encuentra en Kramatorsk y durante la madrugada el espacio aéreo de Ucrania fue cerrado, por lo que todos los vuelos deben rodear la región y por ahora no puede salir de aquel país: “Mientras tanto, un avión de la Fuerza Aérea Estadounidense sobrevuela muy cerca de Donetsk y la ciudad en la que me encuentro”.

Tienda relató estar escuchando el sonido de las explosiones y los disparos, que comenzaron alrededor de las 05:00 de la mañana, mientras corría por la calle acompañado de otras personas y periodistas rumbo a un hotel donde se encontraban los medios de comunicación de todo el mundo.

“Sólo quiero dejar muy en claro: pase lo que pase, yo siempre supe el riesgo; yo siempre he realizado mi trabajo con pasión y pase lo que pase no me arrepiento de nada. Los quiero mucho y siempre estaré agradecido con quienes valoran y apoyan mi trabajo”, compartió el youtuber como parte de sus últimos mensajes en Twitter.

Esta no es la primera vez que Alex Tienda realiza documentales en países de riesgo, pues también realizó una serie de su viaje a Afganistán mientras la tensión en aquel país incrementaba tan sólo semanas antes de que los talibanes tomaran la capital Kabul.

Conflicto en Ucrania

El presidente de Rusia informó de la operación militar que comenzó este jueves en Ucrania y advirtió de “consecuencias que nunca antes han visto” a países que realicen cualquier intento de interferir con las acciones de su país, señala la agencia AP.

"Las repúblicas populares de Donbás se dirigieron a Rusia con una solicitud de ayuda. En este sentido, decidí llevar a cabo una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que han sido objeto de abusos, genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años”, señaló Vladimir Putin.

El mandatario ruso acusó a Estados Unidos y a sus aliados de desatender las exigencias de Rusia de evitar que Ucrania se integre a la OTAN y de ofrecerle a Moscú garantías en materia de seguridad y aseguró que el país no tiene la intención de ocupar Ucrania, detalló AP.

Por otra parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy negó que el país fuera una amenaza para Rusia como lo había hecho saber Moscú y, según AP, advirtió que una invasión rusa podría costar decenas de miles de vidas.

