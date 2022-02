El trágico final de una niña de 4 años a la que su familia no veía desde Navidad de 2020

A Serenity Ann McKinney, de cuatro años, la reportaron como desaparecida a finales de enero de este año, aunque su papá y madrastra en realidad no la habían visto desde la Navidad de 2020. Su cuerpo sin vida fue encontrado el pasado viernes en un bosque de West Point, en la frontera de Indiana con Kentucky, en Estados Unidos.

De acuerdo con información de la Oficina del Sheriff del condado de Shelby, en Kentucky, la familia paterna de la niña no la veía desde finales de 2020 pero siguieron hablando con ella y su mamá Catherine McKinney hasta por junio del año pasado y, de repente, un día cortaron toda comunicación por completo.

Sin embargo, el padre de Serenity no denunció la desaparición de la pequeña, hasta ahora, dado que la niña vivía con su madre y porque desconocía exactamente la ubicación de ambas; sin embargo, levantó la denuncia el 31 de enero y se emitió la ficha de búsqueda, por lo que la policía fue a buscar a Catherine, de 21 años, para que apoyara en el caso.

WHAS informó que para el 3 de febrero, ya estaban colaborando las policías de otros condados e incluso el Servicio Secreto de Estados Unidos, fue entonces que acusaron a la mamá de Serenity de interferir en la custodia y en las investigaciones por lo que fue detenida junto con su novio Dakota Hill, de 26 años, en Kansas, aunque aún no se sabe por qué estaban ahí y no en Kentucky.

Ficha de búsqueda de Serenity Ann. Foto: @MPANHOPE

¿Qué pasó con la niña?

No obstante, pese a la detención de ambos, no se supo nada sobre la niña, ya que no estaba con ellos en ese momento. Cuando a Catherine le preguntaron por el paradero de la menor, ella se negó a contestar tras aplicar la Quinta Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que consiste en no declarar ni ser detenido hasta que se le notifiquen los cargos por los que se le acusan, además de que se le debía dar la oportunidad de responder a la acusación.

Cuando la familia del padre de la niña reportó su desaparición, salieron a las calles para repartir copias de su ficha de búsqueda e incluso hicieron varias vigías de oración con la esperanza de encontrarla pronto sana y salva; sin embargo, el caso tristemente no tuvo el final esperado.

,La pequeña Serenity Ann fue encontrada sin vida el pasado viernes 18 de febrero en un área boscosa de Kentucky. Las autoridades todavía no saben cuánto tiempo llevaba ahí ni las causas de su muerte; a raíz del hallazgo de su cuerpo, su mamá y su novio fueron llevados a una cárcel local y son acusados por asesinato y abuso de un cadáver.

“Es absolutamente desgarrador, es difícil... Obviamente, es trágico, esperábamos que saliera mejor, pero todos dieron su 110 por ciento y, de una forma u otra, queríamos saber qué le pasó a Serenity”, declaró sobre el caso el policía Scotty Sharp a WDRB.

