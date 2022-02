La desgarradora carta de los padres del niño que se suicidó por bullying: "No tendrá futuro por culpa de un cobarde"

El suicidio de un niño de 12 años en Salt Lake City, Utah, en Estados Unidos, tiene conmovido al mundo entero. A días de que el pequeño Drayke Hardman decidiera terminar con su vida tras ser víctima del bullying en la escuela, sus padres han hecho un enérgico llamado para que eduquemos a los niños con amor y les enseñemos a no lastimar a los otros.

Drayke decidió quitarse la vida y se ahorcó con una playera el pasado 10 de febrero en su habitación. Fue su hermana mayor de 16 años quien lo encontró muerto y, aunque su papá intentó darle reanimación cardiopulmonar, ya era muy tarde, no tenía signos vitales. Aunque fue llevado a un hospital infantil de Salt Lake, ahí sólo se certificó el deceso del menor de 12 años.

De acuerdo con la mamá de Drayke, desde hacía un año un compañero de clase del niño lo molestaba constántemente, pero el pequeño no había dicho nada no por falta de confianza hacia sus padres, sino por temor al acosador. Samie describió el pesar de su hijo como una batalla en la que nisiquiera ella podría haberlo ayudado.

La mujer relató que incluso un día el chico llegó con un ojo morado de la escuela, pero se negó a decir qué había pasado. En la escuela tampoco tomaron acción ante el evidente acoso que Drayke sufría. Describió a su hijo como un niño cuyos ojos azules enamoraban a primera vista, además de que era bondadoso, ingenioso y siempre se ofrecía como amigo con tal de que las personas no estuvieran solas.

Drayke era un apasionado del basquetbol y soñaba con practicarlo a nivel profesional. Su máximo era jugar a lado de Donovan "Spida" Mitchell, una de las figuras de los Jazz de Utah, equipo de la NBA al que seguía desde pequeño. Pero el día que se quitó la vida, el niño dijo que se sentía cansado y que no iría a entrenar, luego se encerró en su cuarto y decidió poner fin a su silencioso sufrimiento.

Las fotos publicadas por sus padres tras su muerte han dado ya la vuelta al mundo, pues en ellas se ve a Samie, su papá Andrew y la hermana del niño destrozados abrazando y besando al pequeño. La familia de Drayke ha pedido que se difundan las imágenes para concientizar sobre la realidad del acoso escolar, además de la importancia de estar pendientes en caso de que los niños tengan comportamientos fuera de lo normal, pues podrían ser víctimas de bullying y tendrían miedo de confesarlo.

"Me desperté esta mañana más enojado que nunca en mi vida. ¿Me culpo a mí mismo? ¿Culpo a mi dulce niño? ¡Culpo al sistema! ¡Culpo al hecho de que estos matones existan! ¿Cómo hay tanto odio en nuestro mundo que permitimos que los niños lastimen a otros?" arremetió Andy Hardman en su cuenta de Instagram, al tiempo que exigió que los casos de acoso paren, porque pueden cobrar más vidas inocentes, tal como pasó con su hijo.

Tanto Andrew como Samie han publicado conmovedores mensajes para despedir a su niño; ambos están deshechos y no saben cómo sobrellevar la pérdida ni cuando podrán superarlo, si es que eso puede ser posible, pues les arrebataron a su hijo. Andy se ha pronunciado como el vocero de Drayke y dijo que no dudará en alzar la voz para denunciar la crueldad de ese niño abusivo que molestó al pequeño al grado de hacerlo perder las ganas de vivir y ahorcarse.

"Mi hijo nunca se casará, nunca será padre. Mierda, él nunca tendrá un futuro de ningún tipo. Todo por culpa de un niño cobarde. ¿Por qué este chico trató a mi hijo como si no fuera humano?", cuestionó el hombre, quien dijo que por ahora no tiene las respuestas.

Andy y Samie, así como otros familiares han lanzado en redes sociales una campaña llamada #DoItForDrayke en la que quieren concientizar sobre el acoso escolar, el bullying y las consecuencias que estos acarrean a las víctimas; su objetivo también es hacer un llamado a los padres para que eduquen a sus hijos con valores y los enseñen a ser buenos con los demás.

Drayke Hardman será velado este viernes 18 de febrero en una ceremonia privada en Salt Lake City, Utah. Sólo podrán asistir los familiares, amigos y otros seres queridos cercanos pero sus papás prometen publicar la despedida en redes sociales, pues están agradecidos con todo el mundo; asimismo, pidieron a los asistentes que no lleven flores al funeral, sino que lleven un recuerdo que tengan con el niño y lo metan a un baúl que colocarán en la sala, para verlos cada que la familia se sienta triste.

También hay una página de obituario en la que invitaron a colocar mensajes para el pequeño. Hasta ahora personas no sólo de Estados Unidos, sino de todo el mundo, se han volcado en bendiciones y palabras de aliento para la familia del niño.

"Hola mi nombre es Belén soy de Argentina. Pido disculpas por no escribir este texto en inglés pero no se hacerlo. Lo único que quiero es enviar mucha luz para la familia de este bello angelito y decirles que he llorado por él. Como mamá no puedo imaginar el dolor por el que están pasando y quiero decirles que su niño es hermoso y lo siento mucho de veras. De solo ver las imágenes mi corazón se rompe. Fuerzas y mucho amor. Y deseo que el niño que lo hizo sufrir tanto se arrepienta de corazón y no lo vuelva a hacer jamás", escribió conmovida una mujer desde Argentina.