Esclavos de EU huyeron a México

El impacto de la política antiesclavista de México en las causas de la Guerra Civil en Estados Unidos pudo haber sido mayor de lo que se cree, y es reexaminado ahora por historiadores, revelan nuevas investigaciones.

Durante parte del siglo XIX, México fue un refugio más importante de lo que se pensaba para negros esclavos en EU que buscaban la libertad, según Alice Baumgartner, en South to Freedom: Runaway Slaves to Mexico and the Road to the Civil War (Al sur hacia la libertad, esclavos fugados a México y el camino hacia la Guerra Civil).

Entre cuatro mil y 10 mil esclavos lograron huir a México.

El deseo de esclavistas asentados en Texas de recapturar a los negros fugados y la ambición de partidarios estadounidenses de la esclavitud de ampliar su base territorial, son consideradas como unas de las razones para la guerra de independencia de Texas y la posterior guerra entre EU y México.

Es posible que haya habido más negros esclavizados escapados a México de lo pensado.

Baumgartner consideró que las políticas antiesclavistas alimentaron la crisis seccional en EU, donde los sureños esperaban que la anexión de Texas y que la invasión de México, en la década de 1840, detuvieran a los fugitivos de la esclavitud.

"En cambio, la toma de Alta California y Nuevo México alteró el delicado equilibrio político entre estados libres y esclavistas", apuntó.

