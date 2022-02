Papá mató a sus dos hijos antes de suicidarse; una hora antes subió a Facebook una foto con los niños

Un hombre de 41 años llamado Humberto Christian Tovar se quitó la vida tras asesinar a sus dos hijos de 12 y 9 años. El caso ha causado conmoción en Miami, Florida, ya que una hora antes de la tragedia, había estado jugando con los niños y hasta compartió en su cuenta de Facebook una foto con ellos desde su automóvil.

La Policía de Miami-Dade informó que el pasado martes 8 de febrero recibió una llamada cerca de las 21:00 horas de una mujer que estaba preocupada porque sus hijos habían salido con su ex esposo en la tarde y no habían regresado. Entonces había salido a buscarlos y fue cuando los encontró muertos a los tres cerca de un lago en dicho condado.

Desesperada, Jessica Forero Cardona intentó reanimar a sus hijos Valeria, de 12 años, y Matías de nueve, pero no tuvo éxito. Horrorizada, llamó a los servicios de emegencia, pero éstos solo llegaron a confirmar las tres muertes. A pesar de sus esfuerzos y los de una vecina que salió en su ayuda al escucharla gritar, ya nada pudieron hacer.

La policía local confirmó que el hombre de 41 años mató a tiros a sus hijos y después se suicidó. Una hora antes, Humberto subió una última foto con sus dos hijos a su Facebook.

Padecía depresión tras el divorcio

La madre de Humberto, Liz Kuznitz, contó a Local 10 News, que su hijo padecía depresión y bipolaridad, por lo que los médicos le habían recomendado medicarse, sin emabrgo, no lo hacía. Esta enfermedad mental se desató a raíz de su divorcio con la madre de sus hijos, Jessica, de quien se separó en agosto de 2021 tras 12 años de matrimonio.

Para luchar contra su padecimiento, el hombre se volvió ciclista y comenzó a trabajar hace medio año en una tienda de bibicletas, pero nunca se medicó. "Él estaba lidiando con la bipolaridad. No tomó sus pastillas. Nunca se ocupó de eso. Nunca quiso tomar terapia con medicamentos. Voy a extrañar mucho a mis nietos", dijo conmovida la mujer.

Por esa razón el día del asesinato-suicidio, él había ido a recogerlos a casa de su ex esposa y después fueron a pasear. Lo que nadie sabía es que ese día sería el último de sus vidas. Extrañamente, hace no mucho tiempo Liz le había preguntado a su hijo Humberto si se creía capaz de lastimar a los niños y él le contestó que jamás podría hacerlo. Pero no fue así.

Tras la tragedia, amigos y familiares de Jessica abrieron una recaudación en GoFundMe para apoyarla con los gastos legales, la atencón psicológica que requerirá tras el trauma y, además, para costear los funerales de sus dos hijitos. "Jessica hizo todo lo que pudo para salvar a sus hijos...Ahora se queda con las secuelas y el dolor de una experiencia tan devastadora", dice la petición.

