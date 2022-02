Una joven mamá adicta tuvo alucinaciones y asesinó a su hija de 3 años: dijo que Bob Esponja se lo ordenó

Una mujer de 22 años adicta a la heroína había estado en abstinencia durante dos semanas, lo que la llevó a sufrir alucinaciones y después a apuñalar a su hija de tres años hasta la muerte por orden de un personaje de televisión. Los hechos ocurrieron apenas dos días después del cumpleaños de la niña, según el reporte oficial.

El crimen tuvo lugar el pasado 16 de septiembre en Detroit, Michigan, Estados Unidos. Justine Johnson asesinó a su hija Sutton Mosser luego de que supuestamente Bob Esponja le dijera desde la televisión que lo hiciera. Todo ocurrió debido a que sufría alucinaciones tras haber estado en abstinencia de droga y sin dormir por un apr de semanas.

Luego de asesinar a la pequeña, Justine guardó el cuerpo en un bolsa negra y la puso en el contenedor de basura que estaba afuera de su casa. Pero un día después, Knesley, el propio hermano de la mujer, vio un pequeño pie humano que se asomaba por la bolsa de basura y llamó a la policía; cuando llegaron los uniformados, descubrieron que se trataba de su sobrina, Sutton, quien tenía varias puñaladas en el torso, las cuales le causaron la muerte.

Knesley -de 17 años- le contó a la policía que el 16 de septiembre él se fue a trabajar y en la casa se quedaron Justine y la niña; pero en la madrugada del día siguiente, cuando regresó y vio el piecito, le dijo a su hermana y ésta le gritó que se ocupara de sus propios asuntos. Luego, cuando la policía inspeccionó la casa, encontró manchas de sangre en los muebles y en el baño había tres cuchillos.

De acuerdo con Law&Crime, la mujer de 22 años fue detenida e interrogada, y entonces dijo que en dos semanas no había consumido heroína ni dormido bien, por lo que empezó a alucinar y en uno de estos episodios, salió corriendo de la casa hacia un cementerio local, donde se quedó dormida.

Luego regresó a casa e intentó suicidarse. Después de fallar, asesinó a la niña porque Bob Esponja le había dicho que la matara o si no alguien iría a asesinarla a ella. Ryan Eberline, investigador de Servicios de Protección Infantil (CPS, por su sigla en inglés), testificó el pasado viernes 4 de febrero y contó esto al juez de distrito. Dichas declaraciones de Justine provienen de la entrevista que tuvo con Eberline el 1 de octubre, dijo el hombre.

"Me dijo que no recordaba los detalles de lo que le sucedió a Sutton, que estaba experimentando alucinaciones...Era Bob Esponja quien decía estas cosas en la televisión...Si no hacía lo que le hizo a su hija, la matarían. Dijo que temía por su vida y que había perdido la cabeza", agregó el investigador de CPS.