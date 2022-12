Un estudio revela los kilos que la gente sube en las fiestas decembrinas, así puedes evitar ganarlos

Una de las épocas más esperadas es la Navidad y con ella, el Año Nuevo, ya que dan pie a las reuniones familiares, con amigos o laborales para cerrar el año, esto implica más consumo de alcohol y de alimentos, ya que en las cenas se acostumbra a preparar en abundancia al esperarse muchos invitados. Asimismo, es una época en la que muchas personas salen de vacaciones y al tener días de descanso, se relajan a tal grado de olvidar el ejercicio, la dieta y comen sin restricciones.

Esto no es algo completamente negativo, pero los excesos sí y a largo plazo pueden presentarse las consecuencias al notar los kilos de más o algún deterioro en la salud por el exceso de carbohidratos, así como otros factores: el sedentarismo y la interrupción de la rutina que llevan a las personas a ganar peso.

¿Cuántos kilos gana la gente en las fiestas decembrinas?

Existe la creencia de que durante estas festividades las personas tienden a subir entre tres y cinco kilos, sin embargo, estas fueron cantidades aproximadas y no se trata de algo que le suceda a todos. Pero lo que sí es un hecho es que las personas tienden a comer más que de costumbre, incluso se pensaba que el estadounidense promedio aumentaba 2.27 kg durante este periodo, iniciando el Día de Acción de Gracias, hasta el Año Nuevo.

En las cenas navideñas algunas personas acostumbran a comer en exceso. | FOTO: Pexels

Un estudio publicado en la revista médica The New England Journal of Medicine señala que el aumento de peso fue mucho menor en las personas que participaron en el estudio, el promedio fue de 0.37 kg llegando a alcanzar un peso neto ganado de 0.48 kg en otoño/invierno. No obstante, estos resultados varían en cada persona, dependiendo de su contexto, edad, estado de salud y otros factores.

Por ejemplo, en Estados Unidos el periodo de festividades inicia con el Día de Acción de Gracias, sin embargo, en México inicia mayormente con el Día de la Virgen de Guadalupe, es decir, el 12 de diciembre y se extiende hasta el 6 de enero, conocido como el Día de Reyes, en donde las personas se reúnen para comer Rosca de Reyes, incluso se puede hablar del 2 de febrero, que es el Día de la Candelaria y los tamales son comúnes en esta fecha, según la tradición.

Estas fechas se tratan de disfrutar y esto se puede lograr sin descuidar la salud. | FOTO: Pexels

¿Cómo evitar subir de peso durante las festividades?

Cada cuerpo es distinto y sus necesidades varían de persona en persona, por ejemplo, lo que una mujer atlética de 20 años y con un peso de 47 kg necesita no será lo mismo que un hombre de la misma edad, pero con un peso de 80 kg, una vez teniendo en cuenta esto, es importante conocer algunos aspectos generales que podrían ayudar a disfrutar de los deliciosos platillos de esta época sin preocupaciones.

Aunque podría parecer difícil, es de suma importancia no abandonar las rutinas, como el caso de quienes para ir al trabajo o a la escuela caminan un total de 20 minutos y al estar de vacaciones este tiempo se reduce al mínimo, existe la posibilidad de que se gastan menos calorías de las que se consumen, por lo que una caminata al día con esta duración marcará la diferencia o pequeñas acciones como optar por las escaleras en lugar del elevador.

Cada persona requiere una cantidad diferente de calorías. | FOTO: Pexels

En este contexto, ejercitarse es importante durante todo el año, si bien en estas fechas no se le dará la misma dedicación que en otra época, lo ideal es modificar la rutina a fin de que se adecúe a las vacaciones, es decir, en lugar de hacer 30 minutos de ejercicios con pesas, el tiempo podría reducirse a la mitad, pero nunca abandonarlo o bien, cambiarlo por otras acciones como caminar, correr u otro tipo de ejercicios, la idea es no caer en el sedentarismo.

Algo que no debe faltar en estas fechas es el agua, pues al aumentar el consumo de alcohol es más fácil caer en el exceso de éste, por lo que mantenerse hidratado será importante para disfrutar las fiestas y reuniones, pues es el líquido vital que necesita el cuerpo en cualquier momento del año.

Es importante mantenerse hidratado en estas fechas. | FOTO: Pexels

Finalmente, al momento de comer lo principal será pasar un buen rato sin caer en estrictas medidas, limitaciones o el sentimiento de culpa después de cenar, por lo que los pequeños cambios harán la diferencia, por ejemplo, en lugar de servirse de todo en un plato en grandes cantidades, es mejor optar por porciones moderadas de cada platillo, pues en ocasiones las personas se sirven bastante al sentir mucha hambre que cuando ya no quieren, se ven obligados a terminárselo sólo porque ya lo tienen enfrente. Asimismo, adicionar frutas y verduras en el plato será muy bueno, pues ayudará a equilibrar lo que se consume y que no sean únicamente carbohidratos.

