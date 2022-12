¿Aliens? La verdad detrás de las imágenes que han aterrorizado las redes

En redes sociales se hizo viral una serie de fotografías capturadas por un fotógrafo sudafricano. Las escalofriantes imágenes buscaban concientizar sobre la degradación del medio ambiente, pero ocasionaron histeria colectiva debido a que cientos de internautas confundieron a los protagonistas de las tomas con extraterrestres que supuestamente estaban emergiendo del mar, lo que alarmó a una gran cantidad de personas en las plataformas digitales.

Las controversiales fotografías fueron capturadas por un hombre identificado como Jan Vorster, un agricultor de 62 años. De acuerdo con su testimonio, él tomó las imágenes en su ciudad natal de Still Bay, en el estado de Cabo Occidental. Sin embargo, no pensó que su obra fuera a ser malinterpretada cuando compartió sus tomas en un grupo de Facebook, el cual no recibió debidamente el mensaje y comenzó a difundir información sobre supuestos extraterrestres en la playa.

Las imágenes causaron furor en redes sociales. Foto: Kennedy News

“Me sorprendió”, dijo Vorster luego de darse cuenta de que sus imágenes habían aterrorizado a toda la población de su localidad y que incluso se difundían en otros países del mundo. “Mucha gente se asustó de estos monstruos marinos de aspecto alienígena. Era como ‘Tiburón’: ¿es seguro meterse en el agua?”, detalló el fotógrafo. “La gente no paraba de preguntarme cuándo salían las criaturas y si sólo salían por la noche”, explicó Vorster.

¿Qué son en realidad los "extraterrestres" que aparecen en las imágenes?

De acuerdo con el creador de las tomas, los supuestos "monstruos marinos" o "extraterrestres" son en realidad plantas muertas de aloe vera, una suculenta perenne apreciada por sus propiedades curativas. Vorster utilizó estas plantas para evocar a monstruos con tentáculos invadiendo la orilla de la playa y posteriormente las publicó en un grupo de Facebook para concienciar sobre la degradación del medio ambiente.

El agricultor espera crear campañas similares en el futuro. Foto: Kennedy News

“Pensé que podría utilizarlo como metáfora de cómo la gente ve estas plantas como alienígenas, pero en realidad somos nosotros los extraterrestres de dos patas que les estropeamos el mundo”, comentó Vorster a medios locales. “Esa era la idea”. Añadió que en un intento por tranquilizar a las personas, les comentó que no eran criaturas extrañas, sino plantas, pero mucho usuarios se lo tomaron a mal y acusaron al artista por "mentir" y "engañar" con falsos "monstruos".

A pesar de la reacción que tuvieron sus fotografías, el agricultor espera crear consciencia sobre la importancia de cuidar el medioambiente, por lo que aseguró que seguirá creando campañas medioambientales similares en el futuro. “He aprendido mucho, y estoy muy motivado para continuar con Aloe feroxes y seguir centrándome en temas relacionados con la naturaleza”, declaró.



