Ataque de ira: un conductor disparó contra un autobús de pasajeros por no cederle el paso

En redes sociales se hizo viral el caso de una agresión contra el conductor de un autobús. Los hechos ocurrieron en una de las calles de Guatemala, cuando un automovilista, que manejaba un vehículo particular, arremetió contra el chofer del transporte público debido a que el hombre no le cedió el paso; no obstante, las cosas se salieron de control y uno de ellos sacó un arma y, sin dudarlo, disparó en repetidas ocasiones.

De acuerdo con medios locales, el conflicto se presentó en el kilómetro 20 de carretera de San José Pinula, Guatemala. Primeros reportes señalan que los dos conductores se disputaban el paso en la vía. Por lo que, en medio de insultos y provocaciones, el automovilista, que conducía un vehículo particular, descendió de su carro para amenazar y disparar contra el chofer del autobús, esto debido a que el hombre se negaba a cederle el paso en la vialidad.

El enfrentamiento quedó grabado gracias a uno de los pasajeros que viajaba a bordo del autobús, quien al percatarse de lo que estaba sucediendo optó por sacar la cámara de su celular y registrar las amenazas y agresiones por parte del automovilista furioso. En el clip se observa al hombre bajar de su vehículo y sacar un arma de fuego, la cual utilizó para soltar algunos disparos.

De igual manera, en el video se escucha a los pasajeros del autobús entrar en pánico. Rápidamente, las personas que se encontraban en la unidad hicieron un llamado de atención enérgico para que el hombre respetara la vida de los ocupantes del camión, ya que dentro de los presentes habían algunos niños. Luego de unos segundos el hombre detiene su balacera y retrocede.

En el clip se escucha a los aterrados pasajeros del autobús. Foto: Captura de pantalla.

Hasta ahora, las autoridades no han señalado si ya han identificado al sujeto que perpetuó la agresión contra el autobús, pero trascendió que ya abrieron una carpeta de investigación para establecer qué fue lo que sucedió y detener al automovilista involucrado en el percance. Por su parte, internautas arremetieron, en redes sociales, contra el hombre que atacó a balazos al camión.

"Que horror, dentro del bus había personas inocentes", "siempre hay locos al volante deberían quitarle la licencia", "hasta donde escalan los problemas y todo porque ninguno de los dos quiso ceder el paso" y "esperemos que lo detengan es un peligro al volante", fueron algunos de los comentarios que consiguió la grabación luego de ser difundida en diferentes plataformas digitales.

