¿Alcancía humana? Llegó al médico por fuerte dolor estomacal y encontraron más de 100 monedas en su intestino

Un hombre, de 60 años de edad, acudió al médico por un fuerte dolor de estómago solo para descubrir que tenía 187 objetos en el interior de su cuerpo. El caso impactó a la comunidad médica y en redes sociales. El insólito caso ocurrió en un hospital de la India, ubicado en la ciudad de Bagalkote, en el estado de Karnataka.

Según los expertos, el individuo, de no más de 60 años, había estado ingiriendo esos objetos por al menos dos meses sin que nadie notara que algo andaba mal. De acuerdo con medios locales, el sujeto, identificado como Dyamappa Harijan, tenía un cuadro de esquizofrenia, razón aparente por la que ingirió las monedas.

El sujeto ingirió las monedas por dos meses. Foto; pixabay

Antes de dar el diagnóstico, los médicos realizaron una endoscopia, la cual mostró lo que realmente había dentro del estómago del hombre. Posteriormente, tuvo que realizarse una cirugía. Al avisar a los familiares del paciente, ellos se mostraron sorprendidos por el resultado de los estudios. "No sabíamos de esto. No estaba mentalmente bien, pero hacía su trabajo de rutina todos los días. No le dijo a nadie que se había tragado las monedas. Hace solo unos días tenía el estómago hinchado y cuando dormía estaba en agonía (...)".

"Fue un caso desafiante. Su estómago se había vuelto como un globo y había monedas por todas partes en su estómago. Había monedas de una rupia, dos rupias y cinco rupias", señaló Eshwar Kalburgi, uno de los médicos que participaron en la operación del hombre.

Había monedas por todas partes en su estómago. Foto: Pixabay.

Hace unos meses también se hizo viral el caso de un hombre, de Turquía, que tenía 233 objetos en el interior de su estómago. Tras el hallazgo, los médicos quedaron sorprendidos cuando revisaron el ultrasonido endoscópico y radiografías a las que se sometió el hombre. Entre los 233 objetos encontrados en su estómago había monedas, clavos, pilas, fragmentos de vidrio, imanes, piedras y tornillos.

Cabe resaltar que los médicos aún desconocen cómo llegaron los objetos al estómago del paciente. De hecho, el hombre, quien se está recuperando de la cirugía, tampoco ha podido explicar por qué tenía 233 objetos en el cuerpo.

