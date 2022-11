Conmoción en Osaka: 22 niños de una primaria se intoxicaron a causa de "un extraño olor"

Al menos 22 niños de una escuela primaria en el oeste de Japón fueron trasladados a un hospital este 29 de noviembre, después de que se reportara un olor extraño en la escuela. Justo a las 9:15 hora local, los servicios de emergencia recibieron una llamada informando un olor a azufre de parte del personal de la escuela primaria Honan en la ciudad de Toyonaka, prefectura de Osaka.

Una comisaría local y otras autoridades ya investigan las causas del incidente. Según la comisaría, unos 30 niños (de entre 7 y 11 años) se quejaron de estar enfermos, de los cuales 13 niños y nueve niñas fueron enviados al hospital.

La Policía local informa que los estudiantes resultaron con síntomas de intoxicación leves, por lo que su vida no está en riesgo. Señalaron que las investigaciones preliminares no han encontrado anomalías en las instalaciones de la escuela y no han logrado detectar la fuente del olor.

La junta de educación de la ciudad informó que los estudiantes estaban en clase en el momento del incidente y todos se trasladaron al gimnasio de la escuela más tarde para evitar consecuencias más graves.

Escuela primaria Honan en la ciudad de Toyonaka, Foto: Especial.

Efectos del azufre sobre la salud

Es importante señalar que el azufre es un elemento químico esencial para la vida, pues es uno de los constituyentes básicos de los aminoácidos cisteína y metionina que son necesarios para la síntesis de proteínas presentes en todos los organismos vivos.

Este elemento también participa en numerosas reacciones metabólicas y forma parte de la composición de vitaminas y hormonas.

El azufre en altas concentraciones puede ser peligroso, pues la naturaleza tóxica de algunos de los compuestos que se forman puede resultar perjudicial para la salud. Entre algunos de los efectos provocados por los compuestos de azufre destacan:

Daños cardíacos y respiratorios, entre los que se encuentran la asfixia y la embolia pulmonar.

Anomalías en la visión y la audición.

Alteraciones del metabolismo hormonal.

Desórdenes gastrointestinales y daños orgánicos al hígado y los riñones.

Problemas en la reproducción.

Con información de Jiji Press.

