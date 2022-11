VIDEO: con el celular en la cabeza, bolsonaristas invocan a los aliens y les piden ayuda para acabar con Lula

Un grupo grande de simpatizantes del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, efectuaron una nueva y peculiar protesta tras la derrota de su líder en las elecciones del pasado 30 de octubre. En video publicado en redes sociales, se les puede ver con sus celulares en la frente, las linternas encendidas y apuntando hacia el cielo, esto en busca de pedir ayuda a "extraterrestres".

Estos videos se han hecho virales, fueron grabados y publicados por el fotógrafo Marcelo Nunes en Porto Alegre, capital del estado de Rio Grande do Sul.

"Gente, fui a dar un paseo en bicicleta como siempre hago. Grabé a esta perla de golpistas pidiendo ayuda a los extraterrestres con un celular en la cabeza, haciendo señales luminosas y pidiendo ayuda", comentó Nunes en un posteo en sus redes sociales.

Formando un círculo con sus teléfonos en la cabeza y levantando y bajando las manos, los bolsonaristas hacen un intento de mandar una señal al cielo.

"Mire hacia nosotros, general", se le escucha decir a varios de ellos, durante un acto efectuado en el Centro Histórico de la ciudad, justo en el lugar donde tuvieron lugar las movilizaciones contra la victoria Lula da Silva.

Simpatizantes del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, protestan en el Cuartel General del Ejército. Foto: EFE.

Lula: "El radicalismo y la ignorancia del bolsonarismo todavía están vivos"

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró el pasado 19 de noviembre en Lisboa que el "radicalismo" y la "ignorancia" del bolsonarismo siguen vivos a pesar del resultado de las elecciones presidenciales y apeló a "derrotarlos".



"Derrotamos a (Jair) Bolsonaro en las elecciones, pero el radicalismo y la ignorancia del bolsonarismo todavía están vivos y nuestra misión es derrotarlos", dijo durante un encuentro en el Instituto Universitario de Lisboa con la comunidad brasileña en Portugal, que lo recibió con aplausos y gritos de "Lula volvió".



El dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), que llegó a la capital portuguesa el viernes para una visita de dos días, aseguró que "nunca" vio a la izquierda "practicar el 10 por ciento de la violencia que la extrema derecha está practicando en Brasil".



Por ello, apeló a "derrotar" el bolsonarismo "sin usar contra ellos los métodos que usaron" contra la izquierda.



"No queremos violencia, queremos un país que viva en paz, que tenga perspectivas y oportunidades de supervivencia", señaló Lula, y pidió que no "peleen" con los bolsonaristas.



"No peleen con quien miente (...) Las personas democráticas de este mundo no pueden pelearse con alguien que no tiene argumentos", zanjó.



Lula destacó su compromiso de apostar por la educación en Brasil, en un acto en el que estuvieron presentes muchos niños.



"Dicen que Lula está gastando dinero con la educación. No estoy gastando dinero, lo estoy invirtiendo", defendió el presidente electo, que consideró que es la mejor manera de garantizar la igualdad de oportunidades.



También sostuvo que 33 millones de brasileños pasan hambre y culpó de ello a la "irresponsabilidad de los gobernantes", porque es una situación que no debería ocurrir en el "tercer mayor productor de alimentos del mundo".

