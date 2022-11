VIDEOS: el impactante incendio que consumió un famoso estudio de TV en Brasil

Este viernes 18 de noviembre se registró un impactante incendio en las instalaciones del canal de TV Globo, ubicadas en la zona oeste de la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. De acuerdo con información oficial, el siniestro se generó al interior del estudio donde se grababa la telenovela "Todas as Flores", una producción de GloboPlay.

El fuego, de enormes proporciones, consumió una de las tiendas escenográficas ubicada al interior del estudio, sin embargo, no hubo afectaciones en la zona donde se graba la emisión, por lo que continuarán las actividades, informó TV Globo en un comunicado. En el escrito también precisa que no había personas al momento del incendio, por lo que afortunadamente no se registraron heridos.

"El fuego fue controlado por la Brigada contra Incendios de Globo y por elementos del 12° Batallón de Bomberos (...) Las causas (del incendio) aún se investigan", se lee en el comunicado.

Comparten imágenes del fuerte incendio

Medios locales informaron que la llamada de alerta por el siniestro fue recibida por los cuerpos de emergencia a las 12:20 horas de Brasil (08:20 horas, tiempo de México). Al lugar acudieron también integrantes del Grupo de Búsqueda y Rescate (GBS, por sus siglas en portugués), quienes permanecen aún en el lugar pese a que ya se controló el fuego.

En redes sociales circularon varios fotografías y videos que dan muestra del fuerte incendio en el estudio de GloboPlay. Las llamas generaron una inmensa columna de fuego que pudo verse a varios kilómetros de distancia en Río de Janeiro y las cuales provocaron una gran cantidad de humo a la redonda.

