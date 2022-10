Lula da Silva gana las elecciones en Brasil con el 50.9% de los votos

Brasil escogió a su próximo presidente, tras una reñida segunda vuelta en las elecciones. Lula da Silva se impuso con el 50.9% de los votos a Jair Bolsonaro, el actual mandatario brasileño, quien obtuvo el 49.1% de votos. Este resultado se da con el 100% de los resultados computados. Con ello se muestra la tendencia de América Latina de girar hacia la izquierda respecto a la política, pero también deja ver la polarización que existe en el gigante sudamericano. Otra cosa que marcó este jornada electoral fue el fuerte abstencionismo del electorado.

Fueron las elecciones más reñidas de Brasil en más de tres décadas. Sólo un poco más de 2 millones de votos separaron a los dos candidatos luego del conteo del 99.5% de los sufragios. Previamente la contienda más reñida había sido la de 2014, la cual se decidió por una diferencia de 3.46 millones de votos.

Bolsonaro iba al frente durante la primera parte del conteo y, en cuanto Lula lo rebasó, algunos automóviles en el centro de Sao Paulo comenzaron a tocar sus bocinas. Podía escucharse a la gente en el vecindario Ipanema de Río de Janeiro gritar:“¡Repuntó!”. En la sede de campaña de Lula en el centro de Sao Paulo los presentes no estallaron en vítores sino hasta que se anunció el resultado final, una muestra de la tensión que se vivió en toda la contienda.

Con esta será la tercera vez que Lula, quien fue un obrero metalúrgico, sindicalista y político progresista, ejerza como mandatario de Brasil. Para esta nueva administración sus seguidores lo han llamado "el presidente de los pobres". Cientos de simpatizantes se dieron cita en las calles de Sao Paulo para celebrar la victoria de su candidato, quien tomará posesión el próximo 1 de enero de 2023.

Miles de simpatizantes se reunieron a esperar los resultados de os comicios electorales. Foto: AFP.

El izquierdista será en el presidente con mayor edad -77 años- en asumir el cargo y el primer brasileño en entrar por tercera vez en el Palacio de Planalto. Por su parte, Bolsonaro es el primer mandatario de la historia reciente del país en no ser reelegido -algo no visto desde 1985- . El derechista hasta el momento no ha emitido declaraciones.

Esta domingo 30 de octubre en Brasil se llevó a cabo la segunda vuelta de la elección presidencial entre el actual mandatario Jair Bolsonaro y Luiz Inacio Lula da Silva, que gobernó de 2003 a 2011. Esto luego de que el pasado 2 de octubre, en la primera vuelta, ninguno lograra obtener más del 50% de los votos.

Oleadas de personas festejaron el triunfo del próximo presidente. Foto: AFP.

En su cuenta de Twitter, el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, escribió: “El anhelo de la Patria Grande que soñó Bolivar, sigue viva y a flor de piel. Hoy en Brasil se juega la democracia, la justicia y la esperanza, contra el fascismo intolerante y ecocida. Que avancen las causas nobles, que latan fuerte, a la izquierda, como el corazón latinoamericano”.

Resurgimiento

La victoria de Lula no solo da carpetazo a cuatro años de gobierno de extrema derecha bajo el mandato de Jair Bolsonaro, también representa su resurgimiento ser encarcelado y condenado por corrupción en el marco de la operación Lava Jato. Debido a estar privado de su libertad, da Silva se vio impedido a participar en los comicios electorales de 2018, en los que la extrema derecha se impuso en el país sudamericano.

Lula fue encarcelado durante 580 días por corrupción y lavado de dinero. Posteriormente el Supremo Tribunal Federal anuló sus declaraciones de culpabilidad, tras determinar que el magistrado presidente había actuado con parcialidad y se coludió con la fiscalía. Eso le permitió a Lula postularse a la presidencia del país por sexta ocasión.

Discurso de Lula

Momentos después de que se diera a conocer el resultado, Luiz Inacio Lula da Silva ofreció una conferencia de prensa en su papel de presidente electo. Agradeció a los integrantes de su campaña y expresó que los deseos del país que gobernará por tercera vez serán cumplidos, pues son muchos. Los pobres fueron parte importante de su discurso. Aseguró que blancos, negros e indígenas tendrán las mismas oportunidades, que habrá un Brasil igualitario.

“El pueblo brasileño demostró que quiere más, que tiene hambre”, dijo Lula en su primer discurso.

Expresó que su mayor compromiso es terminar con el hambre, que no se debe aceptar como algo normal que millones de peronas que habitan el país no tengan acceso a los alimentos. Por ello retomará los programas sociales que implementó en sus anteriores administraciones.

"Brasil necesita reconocerse a sí mismo", expresó.

Lula prometió un gobierno que vaya más allá de su Partido de los Trabajadores. Desea incluir a centristas e incluso a algunas personas de tendencia derechista que votaron por él por primera ocasión, y hacer que el país vuelva a gozar de la prosperidad que tenía en el pasado. Sin embargo, enfrenta dificultades para lograrlo en una sociedad muy polarizada en la que el crecimiento económico se está desacelerando y la inflación crece enormemente.

“Hoy el único ganador es el pueblo brasileño”, declaró Lula

Reacciones de líderes internacionales

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó en sus redes sociales un mensaje felicitando al presidente electo de Brasil, en él dijo: “Ganó Lula, bendito pueblo de Brasil. Habrá igualdad y humanismo”. Su texto fue acompañado de una foto de ambos en Palacio Nacional.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez ha felicitado a través de la red social Twitter a Luiz Inácio Lula da Silva, indicó que Brasil ha decidido apostar por el progreso y la esperanza. Agregó que trabajarán juntos la justicia social, la igualdad y contra el cambio climático.

Alberto Fernández, presidente de Argentina, también felicitó a Lula da Silva por su triunfo electoral: “Tu victoria abre un nuevo tiempo para la historia de América Latina. Un tiempo de esperanza y de futuro que empieza hoy mismo”. En su mensaje señaló que la victoria llegó después de tantas injusticias que el brasileño vivió.

Cristina Kirchner, vicepresidenta de Argentina también felicitó al izquierdista por el resultado de la segunda vuelta de la elección presidencial. Gabriel Boric, presidente de Chile también usó sus redes sociales para extender sus felicitaciones. A ellos se unieron: Luis Arce, presidente de Bolivia; Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba; Nito Cortizo, presidente de Panamá; en Colombia el presidente, Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, felicitó al futuro presidente da Silva: “¡Qué vivan los pueblos decididos a ser libres, soberanos e independientes! Hoy en Brasil triunfó la democracia”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitó esta noche a Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria en las elecciones presidenciales en Brasil, que han sido, dijo, "libres, justas y fiables".

"Espero que trabajemos juntos para continuar la cooperación de los dos países en los próximos meses y años", añadió.

Emmanuel Macron, presidente de Francia, también felicitó a da Silva por los resultados: "Felicidades, querido Lula por tu elección que abre una nueva página en la historia de Brasil. Juntos, uniremos fuerzas para enfrentar los muchos desafíos comunes y renovar el vínculo de amistad entre nuestros dos países".

