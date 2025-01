Difunden nuevo VIDEO del accidente contra helicóptero Black Hawk en Aeropuerto de Washington

Un nuevo video reveló mayores detalles sobre el accidente aéreo más catastrófico de este año para los estadounidenses. Un avión de pasajeros proveniente del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan se estrelló contra un helicóptero de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, lo que provocó que ambas aeronaves se desplomaran en el Río Potomac, en el estado de Washington.

Tras los reportes del accidente, cuerpos de emergencia se movilizaron para rescatar a los pasajeros. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha confirmado ningún sobreviviente, por lo que se calcula que hayan muerto 64 pasajeros tras el impacto.

Los informes preliminares sugieren que el impacto del helicóptero Black Hawk ocurrió debido a la falta de personal en una torre de control de tráfico aéreo. Según información de The New York Times, un informe de la Administración Federal de Aviación reveló que la dotación de personal "no era normal para la hora del día y el volumen de tráfico".

Conforme avanzan los días surgen nuevos relatos sobre las historias de las víctimas y todos los seres queridos que dejaron atrás. Ahora, la nueva grabación filtrada por supuestas cámaras de seguridad podrían aclarar quién fue el responsable del fatal accidente.

Divulgan un nuevo video del choque entre el avión de American Airlines y el helicóptero militar en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, cerca de Washington. La grabación captada por una cámara de seguridad, muestra un ángulo diferente del accidente aéreo uD83EuDD14uD83DuDE1FuD83DuDE27 pic.twitter.com/gQ2tvGDLlX — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) January 31, 2025

¿VIDEO filtrado del choque con Black Hawk revela a los culpables?

El clip de 12 segundos fue obtenido por CNN y posteriormente difundido a medios de comunicación, donde se puede observar que ambas aeronaves se dirigían hacia la colisión. Anteriormente, el primer video revelaba que únicamente el avión de American Airlines se dirigía hacia el Black Hawk, de modo que la última evidencia podría cambiar las versiones de los hechos.

Aunado a esto, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ya cuenta con las cajas negras de ambas aeronaves, por lo que podrán investigar el contenido del grabador de voces de la cabina del piloto y el registrador de datos de vuelo.Aún así, las autoridades de Washington no han aclarado la causa exacta del fatal accidente.

