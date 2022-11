Aterrada familia graba extrañas luces en el cielo: “¡Flotaba antes de ascender!”

Una aterrada familia captó el momento cuando surgió un extraño objeto en el cielo que levitaba y mostraba tres luces de su interior. El suceso quedó grabado con la cámara del celular de la madre de familia justo en el momento cuando salió de su hogar ubicado en Carolina del Sur, Estados Unidos, para llamar a su mascota para que entrara en la casa.

La experiencia fue compartida por el autonombrado teórico de la conspiración Scott C. Waring, donde citó a la atemorizada madre quien dijo: “Salí para llamar al gato y vi una luz entre los árboles (el objeto estaba más allá de los árboles). Moví la cabeza varias veces porque estaba sentado allí.

Corrí adentro para buscar a mi esposo y salí corriendo y comenzó a ascender (lentamente como un elevador ascendente) mi esposo tomó el video más corto porque dijo que era un avión. ¡Absolutamente no lo era!”, aseveró enfática la mujer ante la presencia de aquel Objeto Volador No Identificado (OVNI).

Así la mujer describió al OVNI

“¡Era bajo y flotaba antes de ascender! Luego voló sobre nuestras cabezas sobre nuestra casa. ¿Fue un dron? No tengo ni idea”, siguió detallando la mujer mientras vieron la nave luminosa en su hogar ubicado en el pueblo de Cottageville, ubicado en el condado de Colleto en el citado estado de la Unión Americana, y siguió:

“Parecía más grande que eso. Hizo ruido mientras volaba, pero no tan fuerte como lo habría sido un ‘avión’ bajo. Yo tampoco creo que sea un helicóptero. Tenía una luz roja intermitente debajo que me hizo pensar que no era un OVNI, pero no podía ver las luces rojas, blancas y azules estándar de un avión”, relató la mujer.

El OVNI fue captado por una familia en EU. Foto: Captura de pantalla

Ante la escena que mantuvo aterrada a la mujer que expresaba: ”¡Oh Dios mío!... No, va subiendo”, expresión que compartía con sus niños, su esposo trató de calmar la situación al decirles que se trataba de un avión, a lo que tajantes, la mamá y sus hijos dijeron: “¡No, no lo es!”.

“Estoy seguro de que tenía forma triangular mientras volaba sobre la casa, y eso fue todo. Le pregunté a la comunidad en Facebook si alguien lo había visto. No obtuve nada a cambio”, terminó la mujer después de vivir una posible experiencia OVNI.

Hace menos de dos meses, Scott Waring compartió un video en alta fidelidad de la Agencia Espacial de Estados Unidos (la NASA, por sus siglas en inglés), donde se observa a varios objetos luminosos moverse a varias velocidades y en distintas direcciones cerca de la Estación Internacional Espacial (ISS; por sus siglas en inglés).

“Muy bueno, muy sorprendente y 100 por ciento prueba de que existen extraterrestres inteligentes. ¿Qué más puedes pedir?”, describió el investigador del fenómeno OVNI, quien describió el tipo de nave que se ve en el metraje, los cuales eran “los de tipo clásico con las jorobas en el medio. La joroba está frente a la estación espacial porque los pilotos quieren ver la ISS de cerca y personalmente con sus propios ojos”, aseguró.

